Tu jest jakby luksusowo! Polacy wybrali miejsca, w których czują luksus. Oto LISTA!

Co Polacy uważają za luksus? Wbrew pozorom nie to co najdroższe jest dla Polaka luksusowe. Ważny jest też komfort i ładne krajobrazy. Zgodnie ze stereotypem lubimy wyjazdy zagraniczne. Luksusowa wakacyjna podróż to często podróż poza granice Polski. Być może tendencja ta wynika z niesprawdzonych skojarzeń. Kurorty zagraniczne kojarzymy z przepychem. Dajemy się skusić pięknym grafikom, przedstawianym na folderach promocyjnych.

Prof. Małgorzata Bombol z SGH, ekspert Deutsche Bank: Fakt, że z luksusem kojarzą się przede wszystkim lokalizacje zagraniczne, nie powinien dziwić. Większość z nas buduje sobie wyobrażenie o nich przede wszystkim z mediów, a czasem z relacji osób, które miały już okazje je odwiedzić. To powoduje, że ich obraz może być bardziej wyidealizowany niż w przypadku miejscowości w Polsce, które co prawda, kojarzą się z bogactwem, ale bardziej rodzimym, znanym i oswojonym. Poza tym są bardziej dostępne (choćby z powodu odległości) a przez to bardziej masowo odwiedzane i to niekoniecznie wyłącznie przez osoby z grubym portfelem.

Przedstawiamy listę najbardziej luksusowych lokalizacji w Polsce i na świecie! ZOBACZ galerię!

KONIECZNIE SPRAWDŹ:

Co Ty wiesz o Krakowie? Pytamy o Smog! from Polska Press Grupa on Vimeo.

[reklama]