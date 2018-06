Plenerowy piknik "Tu jest park" to wydarzenie pełne atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Czekają na Was m.in. gry terenowe, trening tai chi czy warsztaty z zaplatania wianków. Wszystko odbywa się 24 czerwca, na świeżym powietrzu, przy Stawie Służewieckim. Jest to świetny pomysł na spędzenie rodzinnej niedzieli. Szczegółowy program w artykule poniżej.





Harmonogram imprezy:



SCENA



- 13.00 OTWARCIE PIKNIKU: Lekcja tańca z Magdaleną Zwierzyńską (finalistka You Can Dance - Po prostu tańcz!, trenerka East Side Crew, twórczyni East Side Dance Academy)

- 14.30 TAI CHI – zajęcia z instruktorem

- 16.30 rozwiązanie Konkursów Strefy EKO i rozdanie nagród

- 17.00 KONCERT: Warszawski Duet Sentymentalny + Goście



STREFA EKO



- 13.00 - 17.00 Zielony Stół Literacki (wymiana książek, kalambury i konkursy z nagrodami) / FUNDACJA ZMIANA

- 13.00 - 17.00 Eko Kącik (warsztaty plastyczne i ekologiczne, doniczki origami, prelekcje, konkursy z nagrodami) / Stowarzyszenie Warszawa Obywatelska

- 13.00-17.00 Ekologiczna Gra Terenowa w całym Parku / Daniel Chmielewski

- 13.00-17.00 warsztaty zaplatania wianków i tworzenia lasu w słoikach

- 15.00-17.00 Dźwiękowy Plac Zabaw (warsztaty tworzenia instrumentów w duchu zero waste, wspólne malowanie obrazu oraz wspólne muzykowanie)



STREFA REKREACJI



- 13.00-17.00 międzypokoleniowe zajęcia z piłki nożnej / pod okiem instruktora Stowarzyszenia na rzecz Demokracji w Sporcie

- 13.00-17.00 boisko do badmintona otwarte dla wszystkich / pod okiem instruktora Stowarzyszenia na rzecz Demokracji w Sporcie

- 13.00-17.00 warsztaty cyrkowe dla małych i dużych (slack line, rolabola, talerzyki, żonglerka) / Warszawski Cyrk Magii I Ściemy

- 13.00 – 17.00 otwarty trening Tai Chi



STREFA MALUCHA



- 13.00-17.00 aktywności kuglarsko-cyrkowe (malowanie buziek, modelowanie baloników, duże bańki, animacje cyrkowe) prowadzone przez artystów Warszawskiego Cyrku Magii i Ściemy



STREFA ODPOCZYNKU



- Leżaki, pufy, sielanka







Wydarzenie jest darmowe.



Zobaczcie też: Warsaw Holi Festival - Święto Kolorów w Warszawie. Moc kolorów nad Wisłą! 24 czerwca 2018 roku (niedziela) w godzinach 13:00-18:00 odbędzie się plenerowy piknik „Tu jest park!”. W programie mnóstwo atrakcji dla małych, większych i największych. Organizatorzy przyszykowali dla Was m.in. zabawy kuglarsko-cyrkowe, ekologiczną grę terenową, dźwiękowy plac zabaw czy stół literacki o tematyce eko. Odbędą się również różne warsztaty, konkursy z nagrodami czy oraz zajęcia fizyczne. Wydarzenie odbywa się w parku wokół Stawu Służewieckiego (róg ul. Puławskiej i Gintrowskiego (dawna Rzymowskiego).Wydarzenie jest darmowe.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.

Czytaj także