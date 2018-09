Tu spełniają się piłkarskie marzenia. Zapisy do XIX edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” przedłużone do 7 października!

Pierwotnie etap zgłoszeń do tegorocznej edycji miał potrwać do 30 września. W związku z olbrzymim zainteresowaniem ze strony szkół podstawowych, UKS-ów, a także klubów i akademii sportowych, organizatorzy postanowili przedłużyć zapisy o tydzień, do 7 października.

W tym roku największy turniej piłkarski dla dzieci w Europie staje się jeszcze bardziej otwarty. Jedyne ograniczenia dotyczą chłopców z kategorii U-10 i U-12 zgłaszanych przez podmioty inne niż szkoły. W przypadku klubów i UKS-ów, młodzi piłkarze mogą reprezentować je w turnieju, jeśli nie zostali potwierdzeni do rozgrywek ligowych w sezonie 2018/19. Zawodnicy akademii piłkarskich i innych podmiotów nie mogą z kolei dodatkowo figurować w systemie Extranet.

Tak jak do tej pory, szkoły mogą zgłaszać wszystkich uczniów spełniających kryterium wieku. Żadne ograniczenia nie dotyczą też udziału w turnieju wszystkich dziewczynek, a także chłopców z kategorii U-8. Zapisy odbywają się na stronie www.zpodworkanastadion.pl. Zespoły zgłaszać mogą nauczyciele oraz trenerzy.

Wielki Finał odbędzie się na stadionie PGE Narodowym, a nagrodą główną będzie wyjazd na jeden z meczów reprezentacji Polski. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki XIX edycji turnieju mogą też liczyć na powołania na Zimową i Letnią Akademie Młodych Orłów, gdzie na specjalnych obozach będą mieć możliwość treningów z najlepszymi trenerami w Polsce.

Na przestrzeni niemal dwóch dekad turniej wychował ponad 50 późniejszych reprezentantów i reprezentantek Polski w różnych kategoriach, z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zieliński na czele. – Moja piłkarska przygoda rozpoczęła się od turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, dlatego cieszy mnie fakt, że ta sportowa impreza tak dynamicznie się rozwija i wzbudza ogromne zainteresowanie dzieci oraz trenerów. To niesamowite, że zwycięzcy mogą zagrać w finale na stadionie PGE Narodowym, na którym swoje mecze rozgrywa reprezentacja Polski. Jestem przekonany, że udział w tym turnieju to szansa na spełnienie marzeń i odkrycie talentu – powiedział Arkadiusz Milik, napastnik reprezentacji Polski oraz SSC Napoli i ambasador turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

Organizatorem turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, głównym sponsorem już od 12 lat firma Tymbark, a sponsorem brązowym od dwóch edycji – Electrolux. XIX edycja rozgrywek została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także wsparciem Komitetu Honorowego, na który składają się patronaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia.

- Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to przede wszystkim miejsce, gdzie młodzi zawodnicy mogą grać w piłkę i cieszyć się z tego, co robią. W ten sposób zaszczepiamy w nich miłość do sportu i wychowujemy przyszłe gwiazdy piłkarskich boisk. Najważniejsze, aby turniej kojarzył się z uśmiechem na ustach wszystkich uczestników – podkreśla Jacek Magiera, selekcjoner reprezentacji Polski U-20.

Szczegółowe informacje o turnieju znajdują się na stronach: www.zpodworkanastadion.pl oraz www.pzpn.pl.