Turniej "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" w powiecie legionowskim. Zaczęła się gra o finał na PGE Narodowym

To już 19. edycja największego turnieju piłkarskiego dla dzieci w Polsce i w Europie. Do 2013 r. zawody były mistrzostwami Polski do lat 10, a od 2014 r. zostały rozszerzone o dodatkowe grupy wiekowe – w 14. edycji: U-10 i U-12, a od 15. edycji: U-8, U-10, U-12. Od 17. edycji udział w rozgrywkach może wziąć praktycznie każdy uczeń szkoły podstawowej.

Co roku w rozgrywkach bierze udział kilkaset tysięcy dzieci. Zapisy do tej edycji trwały do 7 października. Od kilku dni w całej Polsce trwa rywalizacja w gminach i powiatach. Przy okazji każdego turnieju niezbędny jest ktoś taki, jak Janusz Patriak. Koordynator, który wszystkiego dopilnuje. – Najważniejsze jest podnoszenie jakości tego, co chcemy dać. Idea jest taka, żeby komfort gry był jak najlepszy. Mieliśmy grać na orliku, ale pogoda nie dopisała, więc zorganizowaliśmy turniej w hali. Do tego dochodzi sędziowanie, posiłek, napoje, dyplomy… Motorem napędowym, żeby to wszystko robić jest pasja dzieci do gry w piłkę. Widać, że nią żyją – tłumaczył Patriak po trzydniowej rywalizacji w Szkole Podstawowej numer 8 w Legionowie.

Pierwszego dnia grały dzieci do lat ośmiu, drugiego do lat 10, a trzeciego do lat 12. W ostatniej kategorii wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, wygrywając 1:0 po dogrywce w finale z gospodarzami. - Do tej pory byliśmy gimnazjum i nie rywalizowaliśmy w turnieju. Po przekształceniu ten jest pierwszym, w którym bierzemy udział – wyjaśnił trener zwycięskiej ekipy Michał Madej, mając już nadzieje, że doświadczenie zaprocentuje w przyszłości.

Bo „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym, turniejem w roku szkolnym. – Co roku do zawodów zgłasza się kilka tysięcy zespołów. Dzieci mają możliwość rozegrania wielu meczów z rówieśnikami z innych szkół w powiecie, a nawet w województwie czy później w Polsce. Już na tym etapie rywalizacja była trudna i zacięta. Ale dzięki sprzyjającym okolicznościom i wspaniałej grze naszych piłkarzy daliśmy radę i wygraliśmy – podsumował Madej.

Dodał, że o nagrodach w zespole nikt głośno nie mówi. – Najpierw czekają nas mistrzostwa województwie, a dopiero później ewentualnie finał ogólnopolski na PGE Narodowym w Warszawie – uśmiechał się.

Już sam występ na boisku, na którym o punkty w eliminacjach mistrzostw świata czy Europy gra reprezentacja Polski może wywoływać ciarki. Ostateczna rywalizacja odbywa się tuż przed meczem o Puchar Polski. Towarzyszy temu specjalna otoczka. Wśród gości są byli wybitni piłkarze, a czasem także obecni. Jak Arkadiusz Milik, który w 2015 r. m.in. wyprowadzał dzieci na boisko czy wręczał nagrody. Nagrodą główną jest wyjazd na mecz drużyny narodowej. Natomiast najlepsi piłkarze, nawet jeśli ich zespół nie zdobył pucharu, mają szansę wziąć udział Letniej Akademii Młodych Orłów lub Zimowej Akademii Młodych Orłów. Turniejowi przyglądają się bowiem trenerzy różnych grup młodzieżowych.

Natomiast napastnik Napoli kiedyś brał udział w turnieju, podobnie jak Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński czy Marcin Kamiński. – Na razie chłopaki tych piłkarzy nie przywołują. Podejrzewam, że myśli o tym, że tacy zawodnicy przeszli tę drogę i być może będą mieli szansę ich spotkać, pojawi się w kolejnych etapach – ocenił trener zwycięzców w powiecie legionowskim. - Na razie tak daleko nie sięgamy. Wygraliśmy zawody powiatowe, w finałach mazowieckim spotykają się najlepsi. Wygrać tam będzie jeszcze trudniej. Ale mamy bardzo fajny zespół. Tworzy go klasa sportowa o profilu piłkarskim, kilku chłopaków trenuje też w Akademii Młodego Piłkarza Gool. Mam nadzieję, że wyniki sprawią, że będzie mieli szansę powalczyć – dodał Madej.

- Wszyscy chłopcy na pewno słyszeli o stawce. Ale na starcie rozgrywek najważniejszy jest turniej powiatowy. Żyją nim. I tylko szkoda, że awansuje jeden zespół. On jest szczęśliwy, a dziesięć drużyn jest zawiedzionych i mocno to przeżywają. Dobrze by było wymyślić formułę, żeby więcej zespołów mogło grać dalej – stwierdził Patriak, który koordynuje już piąty turniej „Z Podwórka na Stadion”.

- W naszym powiecie poziom idzie w górę, rywalizacja jest zacięta. Widać to było po grze w rundzie zasadniczej, w finale potrzebna była dogrywka, a zwycięski gol został strzelony w ostatniej akcji. Co warto podkreślić, to że na tym etapie rozgrywek nie ma dominacji akademii piłkarskich nad szkolnymi drużynami.

Organizatorem turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym od 11 lat firma Tymbark. Główne cele rozgrywek to popularyzacja aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych, wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń.