Тут замовиш їжу з доставкою додому

Звідки можна замовити їжу додому? Варшава пропонує безліч місць, з яких можемо замовити їжу з доставко. Ми зібрали для вас найбільші сайти, які групують такі ресторани.
 Pixabay.com

«Room Service»
Сайт спеціалізується на поставках їжі з ресторанів, які, як правило , не доставляють їжі додому і їх немає в інших сервісах цього типу. Це також стосується ексклюзивних вишуканих ресторанів. Ми замовимо, наприклад, паніровані кальмари з ресторану «Mokotowska 69», палтуса з «Pink Lobster» або салат з яловичини sous vide із ресторану «Lif». Мінімальна сума замовлення - 50 злотих, а вартість доставки залежить від місця доставки.
https://roomservice.pl/

«Lunchroom»
Хоча список ресторанів, що пропонуються на сайті, збігається з іншими такими веб-сайтами, а замовлення реалізуються через «Pizza Portal», цей сервіс пропонує те, що його конкуренти не мають. Замовлення можна розділити на декількох осіб, які можуть приєднатися до спільного обіду. Сайт також пропонує чат, що дозволяє нам говорити з іншими замовникам про те, чи, наприклад, викинути з піци ананас і додати до неї оливки. Також, кошти за доставку розподіляються на всіх, хто бере участь в замовленні.
https://lunchroom.pl/

«Pyszne.pl»
Сервіс пропонує вибір починаючи від свинини, через піцу, суші та закінчуючи на варениках на парі. У списку ресторанів ви знайдете велику кількість піцерій і бургеровень. Перевагою сервісу, крім великого вибору, є також різні мінімальні ставки замовлень і ціни доставки. Багато ресторанів пропонують навіть безкоштовну доставку.
www.pyszne.pl

«Royal Menu»
«Royal Menu» є другим поряд із «Room Service» сайт в нашому списку, що спеціалізується на замовленнях навіть в ексклюзивних ресторанах. Якщо вам потрібно замовити омара додому або в офісу, «Royal Menu» довезе його без проблем. Також мінімальна сума замовлення становить 50 злотих, а ціна доставки залежить від місця, до якого ми замовляємо їжу. У Варшаві це витрати в межах від 13 до 24 злотих. Сервіс також здійснює доставку за межі Варшави, але їх ціни встановлюються індивідуально.
www.royalmenu.pl

«Wolt»
«Wolt» - це фінський стартап, що діє з 2014 року. Нещодавно, завдяки поєднанню з сервісом «Daily», він також доступний у Варшаві. За доставку заплатимо від 5,99 до 8,99 злотих, в залежності від того, як далеко від ресторану знаходимось. Мінімальна вартість покупки - 25 злотих. Поки що ця послуга не доступна у всій Варшаві, але кількість ресторанів та зона доставки постійно збільшується.
https://wolt.com/

«Pizza Portal»
Попри назву, сервіс не зосереджений лише на доставці піци. Загалом ми знайшли понад 200 пабів, які пропонують доставку в офіс у Мокотові. Ціни за доставку також залежать від ресторанів і можуть також бути безкоштовними. У пропозиції, крім піци, знайдемо постійний вибір індійських, тайських та китайських ресторанів , а також гамбургери та вареники на парі.
https://pizzaportal.pl

«Uber Eats»
Послуга, яку запустив Убер, дебютувала у Варшаві. Так само, як і в інших сервісах, знайдемо тут найпопулярніші ресторани з піцою або бургерами, але поблизу нашого офісу знайшлось кілька інших ресторанів, які не завжди пропонували доставку за допомогою інших сайтів. Ціна доставки незмінна – це завжди 7,99 злотих, за винятком ресторанів MC Donald’s, де заплатимо 1 злотий більше.
www.ubereats.com

red

Źródło: Тут замовиш їжу з доставкою додому - mazowieckie NaszeMiasto.pl
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