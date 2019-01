"Twist and Shout" w Teatrze Rampa. Legendarne przeboje The Beatles odżyły na scenie [RECENZJA]

Po ogromnym sukcesie "Rapsodii z demonem" z hitami Queen, Teatr Rampa poszedł za ciosem. Tym razem na deskach teatru możemy zobaczyć i usłyszeć widowisko muzyczne z kultowymi przebojami zespołu The Beatles. Nowe uwspółcześnione aranżacje przyciągną nie tylko odwiecznych fanów supergrupy, ale i młodszą publikę.

Ale po kolei. "Twist and Shout" przenosi nas do lat 70. Poznajemy projektanta mody - Grzegorza ( w tej roli Michał Juraszek), który wrócił do Polski w poszukiwaniu inspiracji nowej kolekcji. Poznajemy sąsiadów warszawskiej kamienicy, wśród których jest m.in. Edek (Daniel Zawadki) - handlujący narkotykami gospodarz domu, Ryszard (Sebastian Machalski) kandydat na prezydenta czy Anna (Anna Sztejner) ekscentryczna hrabina i jej mąż pantoflarz (Robert Tondera).

Wszyscy oni mają jeden cel - pozbyć się mieszkającego tu od lat Sierżanta Peppera (Jakub Wocial). Sąsiedzi są przekonani, że staruszek ukrywa wielki majątek. Planują morderstwo i przejęcie jego majątku. Są przekonani, że tylko w ten sposób mogą szybko rozwiązać swoje problemy finansowe. Z tymi borykają się zaś niemal wszyscy mieszkańcy kamienicy.

Bohaterowie spektaklu dwoją się i troją, ale za nic nie mogą pozbyć się Sierżanta. Knują wszyscy poza nowym lokatorem - Grzegorzem i Stellą. Obydwoje darzą go dużą sympatią. I - jak nietrudno się domyślić - w niedługim czasie sami zaczną darzyć się uczuciem.

Scenariusz jest prosty (tekst Irene Arredondo przełożył Jacek Mikołajczyk), ale - jak przystało na musical - największą rolę odrywają w nim utwory muzyczne. A te, trzeba przyznać są na najwyższym poziomie. Legendarne przeboje Beatlesów w nowych aranżacjach Jana Stokłosy – kierownika muzycznego widowiska doskonale wpisują się w poszczególne sceny. W spektaklu usłyszymy aż 28 kompozycji brytyjskiego zespołu w oryginalnej wersji językowej. Jeszcze przed premierą spektaklu Jan Stokłosa zapowiadał:" Aranżacje piosenek będą nowoczesne, choć nie będę uciekał od klasycznego brzmienia przebojów The Beatles, którego nie powinno się psuć."

Wśród zdolnych wokalistów najbardziej wybija się Natalia Piotrowska (Stella). Jej duet z Michałem Juraszkiem (Grzegorz) i mashup utworów miłosnych "Can’t buy me love" i "All my loving" na długo pozostają w pamięci.

Mocną stroną "Twist and Shout" jest także zespół taneczny. Dopracowane w każdym cały układy choreograficzne zachwycają, ale też - co ważne - pozwalają nam skupić się na historii. Możemy za nie podziękować reżyserowi i choreografowi spektaklu- Santiago Bello (znany też publiczności Rampy z "Jesus Christ Superstar").

Efekt dopełniają kostiumy i scenografia, za które odpowiada Dorota Sabak. Te pierwsze są i czarno-białe i kolorowe, w zależności od miejsca akcji. Podobnie jak minimalistyczna ale pomysłowa scenografia świetnie oddają klimat lat 70. Na pochwałę zasługuje też Tomasz Filipiak odpowiedzialny za reżyserię światła. Kiedy tancerze pląsali do utworu "Revolution" poza sceną, pomiędzy rzędami, z góry zjeżdżają kolorowe lampy.

Jest tak jak zapowiadał Jan Stokłosa. Bez zbędnych wizualizacji czy super efektów za to ze świetną obsadą, muzyką i pomysłową choreografią. To świetna rozrywka z zabawnymi dialogami, ale też widowisko skłaniające nas do refleksji - co w naszym życiu jest naprawdę ważne. Kolejny hit Teatru Rampa.