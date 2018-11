Twórcza Twarda. W Śródmieściu powstanie centrum kultury w amerykańskim stylu. Z boiskiem na dachu [WIZUALIZACJE]

W Śródmieściu, na działce odebranej kupcom roszczeń, powstanie nowe centrum kultury . W miejscu boiska szkolnego przy ul. Twardej 8/12 pojawi nowoczesny obiekt. Od początku miasto chciało wpisać go w zabytkowy kwartał - między pl. Grzybowskim a Synagogą Nożyków. W związku z tym rozpisano porządny przetarg architektoniczny. W środę 14 listopada ujawniono zwycięzców. Najlepsza okazała się Kalata Architekci, która zaproponowała zielony budynek z charakterystyczną fasadą i różnorodnym dachem.

Co ciekawe na szczycie budynku znajdzie się boisko do koszykówki i skatepark, a obok niewielka przestrzeń widowiskowa. Właśnie za wykorzystanie dachu budynku pracownia Kalata zgarnęła pierwszą nagrodę oraz 70 tys. zł. - Musieliśmy wybrać jak najlepszy projekt, zarazem taki, który pozwoli na realizację dużego obiektu kultury, o bogatym i zróżnicowanym programie, przy określonych środkach z budżetu miasta. Pierwszą nagrodę zdobył projekt, który proponuje duży i zwarty budynek, ale o zróżnicowanej wysokości, z charakterystycznym i rytmicznym detalem na elewacji - mówi Marek Mikos, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Twórcza Twarda. Kiedy powstanie?

W sumie dom kultury będzie liczył 6 tys. m kw. powierzchni. Przeniesie się tam Dom Kultury „Śródmieście” oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów”. Wewnątrz znajdą się m.in.: pracownie tematyczne, sale muzyczne, teatralne, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe, kawiarenka i sala widowiskowa na około 330 miejsc.

- „Twórcza Twarda” to obiekt tworzony z myślą o mieszkańcach i dla mieszkańców. Chcemy, aby znacznie wykraczał poza funkcjonalność zwykłego domu kultury. Unikalne rozwiązania architektoniczne, wiele otwartych przestrzeni idealnych do spotkań i przede wszystkim bogata oferta sprawią, że będzie to miejsce nie tylko pobudzające kreatywność, ale także pełniące funkcję miastotwórczą - mówi Krzysztof Czubaszek, burmistrz dzielnicy Śródmieście.

W tej chwili pracownia Kalata będzie przygotowywać całościowy projekt domu kultury. Następnie - w przetargu - zostanie wybrany generalny wykonawca. „Twórcza Twarda” zostanie otwarta prawdopodobnie za 4-5 lat.