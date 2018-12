Ty też możesz pomóc bezdomnym zwierzętom. W 11 dzielnicach trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy

Zbiórka rzeczy dla bezdomnych zwierząt

Przynajmniej do lutego w urzędach 11 dzielnic Warszawy zbierane będą najpotrzebniejsze rzeczy dla bezdomnych zwierząt. Najbardziej potrzebne są karmy, w tym suche i mokre, różnego rodzaju koce, poduszki czy ręczniki, które pozwolą choć trochę ochronić czworonożnych przyjaciół przed mrozami. Pełna lista potrzebnych rzeczy znajduje się poniżej.

Zbiórkę dla bezdomnych zwierząt organizowana jest przez wolontariusze grupy PSYjaciele. Potrwa ona co najmniej do lutego, ale niewykluczone, że termin zostanie przedłużony. Zebrane rzeczy przekazane będą m.in. do Schroniska na Paluchu, Fundacji dla Szczeniąt Judyta, Fundacji Zwierzęca Polana, Fundacji Kundelek, Stowarzyszenia Kundellos, a także do Fundacji Azylu pod Psim Aniołem.

Co jest potrzebne dla bezdomnych zwierząt?

Najbardziej potrzebne są karmy weterynaryjne dla psów i kotów: np. Gastro Intestinal, karma sucha Bosch, Royal Canin, Brit, Brit Puppy, karma mokra Dolina Noteci Junior, karma specjalistyczna Urinary, Hypoallergenic, Medica Hypoallergen, karma sucha bytową Brit, ryż, kasze, makaron, specjalistyczne mleko dla szczeniąt i kociąt.

Kolejnymi, bardzo potrzebnymi rzeczami są podkłady dla szczeniaków, żwirek dla kotów, preparaty przeciw pchłom/kleszczom, tabletki na odrobaczanie, miski na karmę /wodę, smycze, szelki i obroże, maty grzewcze dla szczeniąt i maty rehabilitacyjne dla starszych psów.

Potrzebne są także koce i posłania, stare kołdry, ręczniki i pledy, pościel (pamiętajcie tylko, żeby były czyste).

Zwierzaki potrzebują także zabawek dla zwierzaków (jeśli pluszaki to bez plastikowych elementów typu oczka).

Brakuje także płynów do podłóg, proszków/ płynów do prania, płynów do płukania, środów dezynfekujące (typu Ace), środków higieniczno-odkażające (typu woda utleniona, spirytus), rękawiczek jednorazowe, worków na śmieci oraz mopów/szufelek.

Lista dzielnic, które biorą udział w zimowej zbiórce: