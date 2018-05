Już po raz trzeci warszawskie instytucje kultury wspólnie promują wydarzenia kulturalne z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Tydzień Dziecka”. To kolejna tego typu akcja w Warszawie, w której udział biorą aż 34 instytucje kultury. 3. Tydzień Dziecka będzie trwać od 25 maja do 10 czerwca.

PROGRAM



10 dni wypełnią koncerty, konkursy, spektakle , warsztaty, wycieczki i wystawy. Wydarzenie zorganizowały stołeczne instytucje kultury.BIAŁOŁĘKABIAŁOŁĘCKI OŚRODEK KULTURYul. Van Gogha 1bok.waw.pl02.06godz. 12:00Jak wróbelek nie mógł zdążyć na wesele, Teatr Orety, Park Magicznazabawny spektakl familijnywstęp wolnygodz. 13:00Przestrzeń artystyczna rozwijająca kreatywność, Park MagicznawarsztatyW programie m.in.: graffiti na folii, czyli wspólne tworzenie malowidła w niestandardowym formacie – na długiej, przeźroczystej folii, tworzenie ramek do zdjęć i zakładek do książek, które ozdobione według własnego pomysłu każdy uczestnik może zabrać do domu, malowanie witraży – za pomocą specjalnych farb rysunek dziecka stanie się kolorowym witrażem okiennym, malowanie twarzy, kolorowanki, zabawy z animatorami.wstęp wolny, obowiązują zapisy w kasach BOK03.06godz. 12:00Love Las. Bajka ekologiczna, van Gogha 1spektakl teatralnyNietypowy spektakl familijny, w którym – oprócz zawodowych aktorów – grają pracownicy Białołęckiego Ośrodka Kultury.Ogród przed budynkiem Ośrodka stanie się bajkową przestrzenią lasu, a pracownicy oderwą się od swoich biurek i komputerów, by stać się jego nietuzinkowymi mieszkańcami. Tekst sztuki napisał Piotr Rowicki, znany dramatopisarz współpracujący z wieloma teatrami w Polsce, nad inscenizacją czuwa Aneta Muczyń, która wyreżyserowała wiele spektakli z repertuaru Białołęckiego Zagłębia Teatralnego. Obsadę wesprze dwóch aktorów Zespołu Teatru 13, działającego od wielu lat w Białołęckim Zagłębiu Teatralnym. Gwarantujemy dużo humoru, inteligentny tekst, zaskakujące puenty i fantastyczną zabawę dla całej rodziny.wstęp wolnygodz. 13:00Przestrzeń artystyczna rozwijająca kreatywność, Park Picassawarsztatygodz. 16:00Herkules, Kino Na Bokuseans filmowywstęp wolny, obowiązują zapisy w kasach BOKBIELANYBIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY – FILIA ESTRADY 112ul. Estrady 112 / Filia Estradybok-filia.eu01.06, godz. 18:00Raz, Dwa, Trzy TworzyMYwarsztaty/wernisażRodzinne warsztaty budowania obiektów wizualnych w ogrodzie z Kolor Kolektyw oraz wernisaż prac plastycznych 7-letniej Mikeli Fundichely-Rychta.wstęp wolny02.06, godz. 18:00Domówka z ArmeniąwarsztatyRodzinne Warsztaty kaligrafii ormiańskich literwstęp wolny, obowiązują zapisy: info@bok-filia.euZapraszamy także na nasze stoisko animacyjne BOK Goldoniego 1 w ramach imprez organizowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany:03.06, godz. 14:00 Festyn z okazji Dnia Dziecka, wstęp wolnyBędziemy malować buzie i bawić się plastycznie pod hasłem „Sposób na abstrakcję”09.06, godz. 14:00 Festyn „Witaj lato na Bielanach”, wstęp wolnyAkcja plastyczna pod hasłem „Mam plan na lato”MOKOTÓWCENTRUM ŁOWICKAul. Łowicka 21lowicka.pl02.06, godz. 10:00MeloKoncert dla niemowląt i małych dziecikoncert dla dzieci 0 – 3 lata wraz z opiekunamiMeloKoncert to muzyczne spotkanie z muzyką na żywo , wspólnym śpiewaniem, tańcem, recytowaniem prostych wierszyków, grą na instrumentach i słuchaniem muzyki.Wystąpią: Anna Natalicz, Katarzyna Czapla – mamy, nauczycielki muzyki oraz wykształcone artystki, certyfikowane nauczycielki „gordonków”.Koszt: 20 zł/uczestnik, bilety do kupienia na: www.ewejsciowki.pl03.06, godz. 11:00 i 13:00Każdy inny, wszyscy tacy samirodzinne warsztaty plastyczno-teatralne dla dzieci w wieku 6-10 latZapraszamy małych odkrywców w niezwykłą podróż dookoła świata! Poznamy elementy strojów, charakterystyczne dla różnych regionów. Odkryjemy nowe litery i słowa. Odegramy sceny pokazujące ciekawe zwyczaje. Stworzymy wielką mapę świata i krótki film o przyjaźni dzieci na całym świecie.Prowadzenie: Teatr THB.Warsztat jest pierwszym działaniem w projekcie dofinansowanym z Funduszu Animacji Kultury. Powstałe materiały zostaną wykorzystane w spektaklu "Ludzie są dobrzy" wg Janusza Korczaka.wstęp wolny, zapisy: persona@lowicka.pl10.06, godz. 11:00Koncert na Dzień DzieckakoncertZagadki i zabawy muzyczne, wspólne śpiewanie i granie, no i oczywiście najpiękniejsza muzyka Klasyczna! Wystąpią: Orkiestra Warsaw Camerata, Paweł Kos-Nowicki – animator i dyrygentKoszt: 20 zł/opiekun z dzieckiem i 30 zł/rodzina 3 i więcej osobowa. Bilety do kupienia przed koncertem.DOM KULTURY DOROŻKARNIAul. Siekierkowska 28dorozkarnia.pl01.06, godz. 20:00Podróże AlicjiSpektakl taneczny, stylizowany na „Co Alicja zobaczyła po drugiej stronie lusta” L. Carrolla. Występują: Teatr Tańca Test, Teatr Tańca Jazz oraz Studio Tańca JazzChoreografia: Izabella BorkowskaReżyseria i scenografia: Darek Sikorskiwstęp wolny09.06, godz. 10:00 – 12:30Rodzinne warsztaty ceramiczneW wirze codziennych obowiązków i godzinach spędzanych w korkach czasem rodzicom trudno wygospodarować czas dla dzieci. Dlatego warto wybrać się w sobotę do Dorożkarni na rodzinne warsztaty ceramiczne. Tutaj w myśl przysłowia – nie święci garnki lepią – gliniane dzieła tworzyć może każdy, od lat 1 do 101. Nawet ci, którzy myślą, że nie potrafią.wstęp płatny, bilet 30 zł/osoba, obowiązują zapisy przez stronę Dorożkarni10.06, godz. 12:30TeatRanek na Siekierkach: „O dobrej Anusi i mądrym Krasnoludku” – Teatr OdskoczniaspektaklAnusia, spacerując po lesie, usłyszała krzyk. Okazało się, że to krasnal, któremu noga utknęła we wnykach. Dziewczynka pomogła krasnalowi i odprowadziła go do domu. Jednak wkrótce sama wpadła w pułapkę, którą zastawiła na nią zła czarownica…Obowiązują bezpłatne wejściówki, do pobrania przez stronę lub Facebooka Dorożkarni.NOWY TEATRul. Madalińskiego 10/16nowyteatr.org27.05, godz. 10:00 – 19.00Koncert MONT, spektakl MaMoMi, wspólne tworzenie muralu, zabawy podwórkowePrzez cały dzień na placu będą się odbywały rozmaite gry, zabawy i warsztaty. Najmłodszych zapraszamy do Świetlicy na „MaMoMi”, a kulminacyjnym punktem programu będzie koncert Młodej Orkiestry Nowego Teatru z gośćmi (godz. 18:00). Zespół, który rozpoczął swoją działalność zimą tego roku pod kierunkiem artystek i edukatorek Dagny Sadkowskiej i Lilianny Krych, wystąpi na scenie po raz pierwszy! Zaprezentują repertuar wymyślony przez dzieci i młodzież, współtworzące MONT, we współpracy z najlepszymi kompozytoramimuzyki współczesnej.Na część wydarzeń wstęp wolny, na spektakle wstęp płatny.SŁUŻEWSKI DOM KULTURYul. J.S. Bacha 15sdk.waw.pl2 czerwca, g. 12:00SMURFOWISKO, czyli Gargamel złapanyspektakl muzyczny w plenerzeSceniczna wersja opowieści o Smurfach to rozśpiewane i roztańczone widowisko, pełne zaskakujących sytuacji, akrobatycznych ewolucji tanecznych, z dużą dawką humoru i zabawnych zdarzeń, którego dodatkowym atutem jest świetna muzyka Ryszarda Poznakowskiego i Wojciecha Trzcińskiego.wstęp wolny6, 7 czerwca g. 10:00Dziecięce ogrody muzyczne - Indieaudycja muzyczna dla dziecispotkania dla grup szkolnych (dzieci 5-10 lat)Wstęp płatny, bilety 10 zł, zapisy: dzieciece@ogrodymuzyczne.pl9 czerwca g. 17:00ORFEUSZ i EURYDYKApremiera musicalu dla najmłodszych przygotowanego w warsztatów musicalowych dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat.Jest to opowieść luźno nawiązująca do antycznej historii Orfeusza i Eurydyki, w której bohaterowie potrafią pokonać przeciwności losu dzięki odwadze i determinacji, a przyjaźń bierze górę nad zniechęceniem i zmęczeniem.Wstęp wolny10.06, godz. 16:00Dziecięce Ogrody Muzyczne – Hiszpaniaaudycja muzyczna dla dzieci, spotkania dla rodziców z dziećmi (5 – 10 lat)Tak jak w Alhambrze czy Sewilli, również w naszym Magicznym Ogrodzie zabrzmi gitara i flamenco, kastaniety, wspólne klaskanie i Ole! Pojawi się także Carmen ze słynnej opery oraz marzyciel Don Kichot. Kreacje audiowizualne realizowane wspólnie z dziećmi przez Kolor Kolektyw z pewnością będą miały intensywny kolor. Spotkania poprowadzi animatorka Anna Szawiel.bilety: 10 zł, dostępne przez eBilet.pl i w kasie Służewskiego Domu KulturyTEATR LALEK GULIWERul. Różana 16teatrguliwer.waw.pl01.06, godz. 11:00Dzień Dziecka w Guliwerze czyli dzieci przejmują stery!wydarzenieW Dzień Dziecka w naszym Teatrze po raz pierwszy gospodarzami będą dzieci!Oddajemy stery Guliwera w ręce naszych najmłodszych widzów!wstęp wolny, obowiązują zapisy01.06, godz. 11:00Koziołek Matołekspektaklwstęp płatnyOCHOTAOŚRODEK KULTURY OCHOTYul. Grójecka 75oko.com.pl10.06, godz. 11:00 Park SzczęśliwickiTworzą z Ochotąwydarzenie plenerowe dla rodzin (spotkanie, koncert, warsztaty)Wydarzenie, które łączy w sobie działania z różnych dziedzin twórczości. Zobaczymy artystów amatorów związanych z OKO. Będzie to też okazja do podsumowań i świętowania 50-lecia Ośrodka Kultury Ochoty.PRAGA POŁUDNIECENTRUM PROMOCJI KULTURYul. Podskarbińska 2cpk.art.pl01.06, godz. 10:00 – 16:00Maraton Perkusyjny – Gramy i pomagamy!warsztat i koncertMaraton perkusyjny to dzień pełen muzyki i dobrej zabawy! Dzieci będą miały możliwość spróbowania gry na perkusji. Najmłodsi mogą także wziąć udział we wspólnym koncercie, „Maratonie Perkusyjnym” na rzecz Kliniki Kardiologii w Centrum Zdrowia Dziecka i grać przez 42 minuty i 19 sekund. Dorośli perkusiści będą bębnić perkusyjny maraton aż przez 4 godziny i 21 minut i 9 sekund!wstęp wolnyORKIESTRA SINFONIA VARSOVIAul. Grochowska 272sinfoniavarsovia.org02.06, godz. 11:00Dzień Dziecka na GrochowskiejkoncertyTegoroczny Dzień Dziecka na Grochowskiej świętujemy w towarzystwie …zwierząt! Już odgodziny 11:00 na najmłodszych będzie czekało wiele atrakcji: koncerty edukacyjne, interaktywna baśń muzyczna, spektakle Małego Teatru Ilustracji, fotobudka i malowanie twarzy, a także żywe alpaki.wstęp wolny, wyjątek: dorośli – wstęp na koncert o 16:00 – 2 złPROM KULTURY SASKA KĘPAul. Brukselska 23promkultury.pl01.06, godz. 16:00Familijne Kino Kępa: „Coco”, reż. Lee Unkrich, Adrian Moliaseans filmowyFilm poprzedza krótkometrażówka „Kraina lodu. Przygoda Olafa”.wstęp wolny, odbiór wejściówek od 15 maja w godz. 10:00 – 20:0002.06, godz. 12:00Mały Teatr Kępa: Siostry Wajs & Stonogaspektakl muzyczny ze znanymi piosenkami dla dzieciKolorowe rekwizyty, dynamiczny taniec i interaktywna rozrywka dla najmłodszych i ich opiekunów.wstęp płatny, bilety: 15 zł03.06, godz. 12:00Familijne Kino Kępa: „Basia”, reż. M. Wasilewskiseans filmowyDla dzieci od 4 roku życia.wstęp płatny, bilety: 10 zł05.06, godz. 12:00Mały Teatr Kępa: „Darklena” / Teatr HOTELOKO movement makersspektaklSpektakl teatralno-taneczny dotykający tematu tolerancji dla uczniów klas IV – VII. Opowieść o chłopcu, który lubi gry komputerowe oraz taniec. Pewnego dnia poznaje tajemniczą Darklenę, która zmienia jego życie.Reżyseria: Agata Życzkowskawstęp wolny, rezerwacja biletów: biuro@centrumsztukitanca.euTEATR POWSZECHNYul. Zamoyskiego 20powszechny.com05.06, godz. 18:0006.06, godz. 11:0007.06, godz. 18:00Superspektaklspektakl dla młodzieżyTwórcy Teatru 21 i Teatru Powszechnego szukają odpowiedzi na pytania: Kto może dziś stać się superbohaterem? Na jakie potrzeby, fantazje i aspiracje współczesnego społeczeństwa odpowiadają superbohaterowie? W centrum zainteresowania są figury wyobraźni zbiorowej: Batman, Spiderman, Superman, V czy James Bond.bilety: kasa@powszechny.com tel. 22 818 25 16PRAGA PÓŁNOCMUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI, ODDZIAŁ MUZEUM WARSZAWYul. Targowa 50/52muzeumwarszawy.pl02.06, godz. 10:30 i 14:30Jestem generałem – Mała Akademia Praskazajęcia rodzinneW historii Pragi znajdziemy wiele bitew i potyczek, które rozgrywały się na jej terenie w przeciągu wieków. Barwne stroje żołnierskie są niezwykle inspirujące. Na warsztatach będziemy tworzyć epolety, czyli naramienniki, które uczestnicy zabiorą ze sobą do domu.koszt: 10 zł, obowiązują zapisy02.06, godz. 11:30Muzeum dla maluchów – W krainie zwierzątzajęcia rodzinneSpecjalnie przygotowany program z okazji Dnia Dziecka, podczas którego dzieci wspólnie z rodzicami zwiedzą wystawę „90. urodziny warszawskiego ZOO”. Na podstawie wystawy uczestnicy warsztatów własnoręcznie stworzą swoje zwierzątka z zoo do zabawy w domu.koszt: 10 zł, obowiązują zapisyREMBERTÓWDOM KULTURY REMBERTÓWal. Komandosów 8dkrembertow.waw.pl30.05, godz. 17.00 – 19.00Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.W programie interaktywny spektakl plenerowy pt. „Balonowe podróże”, a także malowanie twarzy, gry, zabawy, wspólne tańce, rodzinne hulańce i dziecięce swawole na dziedzińcu Domu Kultury „Rembertów”. Imprezę poprowadzą aktorzy „Teatru w ruchu”. Dobra zabawa gwarantowana!wstęp wolnyŚRÓDMIEŚCIECENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKIul. Jazdów 2u-jazdowski.pl02.06 i 03.06, godz. 10:00Ekozabawy ze Sztuką – Weekend Dziecka w U-jazdowskimfestiwalWarsztaty botaniczno-filmowe dla dzieci 8 – 10 lat pt. „Ekosmyki filmowe” w Ogrodzie Miejskim Jazdów, otwarte prezentacje spektakli Małej Filmówki pt. „Strachy Rysia” i „Antek Wspaniały”, sceniczne warsztaty otwarte z Małą Filmówką, pokaz dokumentalnego filmu przygotowanego przez dzieci pod kierunkiem filmowca i botanika, spacer z psami.wstęp wolnyobowiązują zapisy na warsztaty: info@u-jazdowski.pl lub tel. 22 628 12 71-73 w. 135FILHARMONIA NARODOWAul. Jasna 5www.filharmonia.pl03.06, godz. 11:00koncert dla dzieci młodszych (3 – 6 lat)03.06, godz. 14:00koncert dla dzieci starszych (7 – 12 lat)Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żył sobie raz…”, to tradycyjny początek lubianych przez wszystkich baśniowych historii. W naszym koncercie opowiedzą je nie tylko słowa piosenek, lecz także dźwięki skrzypiec, fortepianu, fletu, saksofonu, klarnetu i melodyki. Barwami żeńskich głosów – sopranu i mezzosopranu oraz towarzyszących im instrumentów przedstawimy znanych bohaterów i ich przygody, prowadząc dzieci i rodziców od baśni do baśni.wstęp płatny, bilety: 23 złMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN I MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEul. Anielewicza 6polin.pl02.06, godz. 11:00 – 16:00Dzień Dziecka „Cyrkowo-literowo”pokazy cyrkowe, warsztaty twórcze, koncert Budyń Julka TuwimaPiknik rodzinny w parku przy Muzeum POLIN z okazji Dnia Dziecka. Wśród gąszczu liter i znaków zabawimy się z cyrkowcami i animatorami. W programie pokazy cyrkowe, warsztaty twórcze, koncert.wstęp wolnyMUZEUM KARYKATURY IM. ERYKA LIPIŃSKIEGOul. Kozia 11muzeumkarykatury.pl31.05, godz. 10:00Nie tylko nóżki! Kabarety i rewie dwudziestolecia międzywojennego w Polscezwiedzanie wystawy czasowejWystawa służy przypomnieniu twórczości kabaretowej dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Na ekspozycję składają się najciekawsze teksty kabaretowe, ilustrujące je karykatury oraz rysunki satyryczne, a także filmy, muzyka i oryginalne stroje z lat 20. i 30.koszt: 1 zł/ osobęMUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIEMuzeum nad Wisłą, Wybrzeże Kościuszkowskie 22artmuseum.pl27.05, godz. 12:00Oświecony króldziałania rodzinne, dzieci w wieku 6 – 10 latCo to oznacza, że król jest oświecony? Czym różni się od innych władców? Czy oświecony król spędza czas ze zwykłymi ludźmi, dbając o los swoich poddanych? Przyjrzymy się kolekcji oświeceniowych rycin, chcąc dowiedzieć się jak najwięcej o jej właścicielu.wstęp wolny / obowiązują zapisy poprzez formularz internetowy09.06, godz. 12:00Do czego służy rysunek?działania otwarte, dzieci 4 – 8 latNa warsztatach spróbujemy zastanowić się nad tym, jaką rolę pełnił rysunek w przeszłości. Zbadamy wszelkie możliwości rysunku – komentowania, krytykowania, dokumentowania czy też snucia wyobrażonych wizji. Kolekcja oświeceniowych rycin wraz ze współczesnymi rysunkami pozwoli nam odbyć podróż po rysunkowych zwyczajach artystów.wstęp wolny / nie obowiązują zapisyMUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEAleje Jerozolimskie 3mnw.art.pl03.06, godz. 12:00O dawnej Modzie i urodziewarsztatyJak dawniej ubierały się piękne damy i eleganccy kawalerowie? Możemy się tego dowiedzieć dzięki artystom, którzy uwieczniali na swoich obrazach wytworne stroje, wymyślne fryzury, wspaniałe klejnoty i paradne mundury. Zastanowimy się, co w ubiorze było wygodne i funkcjonalne, a co dziś wydaje się dziwaczne, czy wręcz śmieszne.koszt: bilety 15 zł do nabycia online i w kasie od 29 majazbiórka w Holu Głównym, obecność opiekuna obowiązkowahttps://bilety.mnw.art.pl/rezerwacja/wydarzenie.html10.06, godz. 12:00Muzeum z widokiem na laswarsztatyPejzaże to obrazy przedstawiające krajobrazy, widoki natury lub miasta. Czy dziś bardziej podobają się nam wierne kopie przedstawianych miejsc, czy może widoki z fantastycznymi elementami zaczerpniętymi z bujnej wyobraźni artysty? Śladami słynnych pejzaży wyruszymy w artystyczną podróż po odległych miastach, morzach i kniejach.koszt: bilety 15 zł do nabycia online i w kasie od 5 czerwcazbiórka w Holu Głównym, obecność opiekuna obowiązkowahttps://bilety.mnw.art.pl/rezerwacja/wydarzenie.htmlMUZEUM WARSZAWYRynek Starego Miasta 28-42www.muzeumwarszawy.pl02.06, godz. 11:00Miasto – jak to działa?warsztatDzieci dowiedzą się, jak powstawały pierwsze miasta. Poprzez dyskusję i zabawę dowiedzą się, z jakich części składało się średniowieczne miasto, a za pomocą muzealnych eksponatów odkryją, czym zajmowali się pierwsi warszawscy mieszczanie.wstęp wolny, obowiązują zapisy03.06, godz. 11:00Poszukiwacze rzeczywarsztatZadania, zagadki i łamigłówki do rozwiązania podczas zwiedzania wystawy głównej „Rzeczy warszawskie”. Edukatorzy angażują uczestników do zabawy w poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązań w gabinetach tematycznych, a następnie proszą o wykonanie krótkich zadań plastycznych i manualnych.wstęp wolnyCENTRUM INTERPRETACJI ZABYTKU, ODDZIAŁ MUZEUM WARSZAWYul. Brzozowa 11/13www.muzeumwarszawy.pl07.06, godz. 11:00 – 16:00Mały Kurs Architektury MieszkaniowejwarsztatBędzie to świetna okazja dla dzieci i ich opiekunów do poznania historii budowania oraz projektowania domów i ich wnętrz. Nauczymy się rozpoznawać cechy charakterystyczne dla poszczególnych stylów architektonicznych, dowiemy się m.in. czym różniła się willa palladiańska od warszawskiej kamienicy i na podstawie zdobytej wiedzy stworzymy własne projekty.STUDIO TEATRGALERIApl. Defilad 1PKiNteatrstudio.pl03.06, godz. 11:00Rodzinne Zabawy Teatralnewarsztat dla dzieci 4 – 6 lat i rodzicówPodczas warsztatów pozwolimy sobie puścić wodze fantazji i poznać magię teatralnych przestrzeni. Pokażemy, że Studio to nie tylko scena, ale również świetne miejsce do gier i zabaw. Odkryjemy w sobie nowe pokłady twórczości i będziemy uczyć się zespołowegodziałania. Aktywne włączenie rodziców w działania warsztatowe będzie świetną okazją do urozmaicenia planu niedzielnych rozrywek dla całej rodziny i inspiracją do tworzenia własnych teatralnych zabaw w domowym zaciszu.bezpłatne, obowiązują zapisy: edukacja@teatrstudio.plPAŃSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE W WARSZAWIEul. Kredytowa 1ethnomuseum.pl02.06, godz. 11:00 – 17:00Dzień Dziecka w Muzeum dla Dziecianimacje i warsztatyIdea wielokulturowości jest nam bardzo bliska, dlatego w tym szczególnym dniu zainspirujemy się malowniczym Senegalem, tajemniczą Koreą i barwnym Meksykiem! Muzyka, opowieści, warsztaty artystyczne oraz konkursy z nagrodami – to tylko część naszych atrakcji!wstęp bezpłatny09.06, godz. 10:00 – 18:00Let’s bee friends, czyli zaprzyjaźnij się z pszczołamiwystawa i warsztatyPodczas rodzinnego zwiedzania wystawy na wszystkich gości czekają warsztaty ZPT, prowadzone przez plastyczkę.wstęp płatny/ bilet do Muzeum dla Dzieci09.06, godz. 12:00 – 13:30Dzika uczta – warsztaty kulinarne dla dzieciwarsztatyRodzinne warsztaty kulinarne to nasza specjalność! Po składniki do naszych dań udamy się na… łąkę! Spotkanie przeprowadzi dla Was duet Mead Ladies, który wie jak korzystać z dóbr natury. W programie: sałatki, pasty, kwiatolada. Wiek uczestników: 6 – 12 lat.wstęp płatnyobowiązuje rezerwacja miejsc: rezerwacje@ethnomuseum.pl, tel. 22 696 53 8010.06, godz. 13:00 – 14:30Gdzie jest lodziarz? – spotkanie z autorką Zuzanną Frubą i jej Gośćmispotkanie autorskie i warsztat kulinarny„Gdzie jest lodziarz” to malutka książeczka o oczekiwaniu. Pełna napięcia i domysłów! Poznajcie ją wraz z autorką! Spotkanie poprowadzi dziennikarka i aktorka – Beata Jewiarz. W programie: warsztat robienia domowych lodów.wstęp bezpłatnyobowiązuje rezerwacja miejsc: rezerwacje@ethnomuseum.pl, tel. 22 696 53 80TEATR DRAMATYCZNY M. ST. WARSZAWYPlac Defilad 1www.teatrdramatyczny.pl04.06, godz. 11:00 i 14:00Lekcja teatralnaspacer/spotkanieSpacer zaczniemy od najbardziej oczywistych przestrzeni jak hol kasowy, foyer i widownia, przez korytarze, zakamarki, kulisy, garderoby, pracownie. Będzie dużo nowych pojęć, sporo chodzenia i jeszcze więcej do zobaczenia.obowiązują zapisy, wstęp: 1zł dla dzieci poniżej 12. roku życia i osób posiadających bilet na spektakl TD; 10zł dla osób powyżej 12. roku życiaTEATR KWADRATteatrkwadrat.plul. Marszałkowska 13829.05 i 30.05, godz. 09:30 i 11:30Sklep z zabawkamispektaklKto nie zna Pinokia? Tym razem znana powszechnie marionetka trafia do niezwykłego sklepu z zabawkami. Przed bohaterem trudne zadanie. Będzie musiał udowodnić, że jego historia jest prawdziwa oraz że dzieci i dorośli potrzebują lalek.Kto mu pomoże? Kłębuszka czy Pomponiara? Czy zabawkom uda się ocalić magiczny świat? Przekonajcie się sami!wstęp płatny, rezerwacja tel. 22 826 23 89 lub bow@teatrkwadrat.pl01.06, godz. 09:30 i 11:3002.06, godz. 11:30 i 13:30Tuwim, trąba, kredkispektaklKameralne przedstawienie na najmniejszej Scenie Teatru Kwadrat dla dzieci w wieku 3 – 7 lat. To atrakcyjne, pełne humoru i angażujące wyobraźnię dziecięcą połączenie poezji, muzyki i plastyki. Maciej Kujawski, który znany jest dzieciom jako Kubuś Puchatek z polskiej wersji bajki Disneya prezentuje najzabawniejsze wiersze Juliana Tuwima.wstęp płatny, rezerwacja tel. 22 826 23 89 lub bow@teatrkwadrat.plTEATR LALKAPałac Kultury i NaukiPlac Defilad 1teatrlalka.pl03.06, godz. 12:0007.06, godz. 11:0008.06, godz. 11:00Karampuk. Baśń o króliku z cylindraspektaklwstęp płatny, bilety: 30 – 38 złPrzygody królika Karampuka, który urodził się w cylindrze sławnego na cały świat magika Zapassasa, obfitują w tajemnicze spotkania i pełne humoru nieporozumienia. Stają się też okazją do zawiązania niecodziennej przyjaźni. Spektakl powstaje na podstawie utworów Ludwika Jerzego Kerna. To autorskie przedstawienie Grzegorza Turnaua przyniesie publiczności wiele niespodzianek. I to nie tylko muzycznych.Adaptacja, reżyseria, muzyka, teksty piosenek: Grzegorz Turnau09.06, godz. 12:00 i 17:30Krzesiwospektaklwstęp płatny, bilety: 30 – 38 złTo poetycka opowieść o odwadze w dążeniu do spełnienia marzeń, miłości i o sile wyobraźni. Śpiewogra została zrealizowana w planie lalkowym. Inspiracją dla scenografii stały się wycinanki Hansa Christiana Andersena.Adaptacja: Hanna JanuszewskaReżyseria, lalki: Jarosław KilianMuzyka: Grzegorz TurnauTEATR SYRENAul. Litewska 3teatrsyrena.pl02.06, godz. 12:00 i 14:00 oraz 03.06, godz. 12:00Dzieci z Bulerbynspektaklwstęp płatny, bilety: 45 złFamilijny spektakl wiernie oddający klimat powieści Astrid Lindgren – jednej z ukochanych książek dzieciństwa wielu pokoleń. Zwariowane przygody paczki przyjaciół z Bullerbyn, dużo muzyki, tańca i okazji do wspólnego, serdecznego śmiechu.03.06, godz. 19:30Kariera Nikodema Dyzmywstęp płatny, bilety: 60 – 95 złPowieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza już w chwili wydania w 1932 roku była owiana aurą skandalu. Odważna i celna satyra na skorumpowane i cyniczne elity polityczne dwudziestolecia międzywojennego miała być odwetem autora na władzach sanacyjnych.Nikt wówczas nie przypuszczał, że opowieść o karierze politycznej prostaka i ignoranta będzie cieszyć się tak wielkim powodzeniem i pozostanie aktualna przez kolejne dekady.Projekt „Niania w teatrze” umożliwia rodzinom wspólne wyjście. Przed przedstawieniem rodzice mogą pozostawić swoje dziecko pod opieką doświadczonych animatorów. Zapraszamy rodziców z dziećmi między 4 a 10 rokiem życia.Bilety: w ramach Tygodnia Dziecka usługa dostępna za darmo, po wykupieniu biletu na spektakl.TR WARSZAWAul. Marszałkowska 8trwarszawa.pl/01.06, godz. 11:00Wyobraź sobie teatrwarsztatPodczas rodzinnych zajęć zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka uruchomimy teatralną wyobraźnię, rozbudzimy kreatywność i spróbujemy stworzyć własne spektakle ze scenografią, kostiumami i dźwiękiem. Inspiracją do działań będzie pełna tajemnic przestrzeń teatru. którą poznamy, zaglądając za kulisy, do garderób i innych niezwykłych teatralnych zakątków. Zajęcia prowadzone są metodą pedagogiki teatru, która opiera się na uwalnianiu kreatywności i twórczego działania w przestrzeni teatru.wstęp płatny: 10 zł, rezerwacja: edukacja@trwarszawa.plZACHĘTA – NARODOWA GALERIA SZTUKIpl. Małachowskiego 3zacheta.art.pldo 03.06Wszystko widzę jako sztukę. Wystawa dla dzieciwystawaCzy sztuka współczesna może zachwycić małe dziecko? Czy sztuką i w sztukę można się bawić? Chociaż sztuka współczesna może wydawać się onieśmielająca i za trudna, by pokazywać ją najmłodszym, jesteśmy pewni, że właśnie ci odbiorcy przyjmą ją bez zahamowania!wstęp płatny03.06, godz. 12.30 – dzieci w wieku 4–6 lat; godz. 15 – dzieci w wieku 7–10 latfinisażowe warsztaty rodzinne na wystawie „Wszystko widzę jako sztukę. Wystawa dla dzieci”.wstęp płatny: bilet rodzinny w cenie 18 zł (2 osoby dorosłe + 2 dzieci); obowiązują zapisy10.06, godz. 12.30 – dzieci w wieku 4–6 lat; godz. 15 – dzieci w wieku 7–10 latwarsztaty rodzinne na wystawie „Przestrzeń niewysłowiona. Jerzy Sołtan – Lech Tomaszewski – Andrzej Jan Wróblewski”wstęp płatny: bilet rodzinny w cenie 18 zł (2 osoby dorosłe + 2 dzieci); obowiązują zapisyZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE – MUZEUMPlac Zamkowy 4www.zamek-krolewski.plOd 1.06 do 3.06Z okazji Tygodnia Dziecka, przez cały weekend zapraszamy wszystkie dziecina bezpłatne zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie.Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z darmowych audioprzewodników dla dzieci.piątek 01.06. godz. 10.00 – 20.00sobota godz. 10.00 – 18.00niedziela godz. 11.00 – 18.00wstęp dla dzieci bezpłatnyTARGÓWEKTEATR BAJDom Kultury Świt, ul. Wysockiego 11teatrbaj.pl01.06, 02.06, 03.06Dzień Dziecka z Bajem – gościnnie w Domu Kultury ŚwitTeatr Baj zagra swój najnowszy spektakl „Ja, Maluch i morze”, który czaruje sztuką animacji. Zabierze dzieci w niezwykłą podróż w głąb morza, a dorosłym przypomni lata osiemdziesiąte. Specjalnie przygotowane animacje i zabawy pozwolą dzieciom podążyć śladem bohaterki spektaklu, poznać morskie głębiny oraz jej przyjaciela – Fiata 126p.dla dzieci od 4 latgodz. 11:00 zabawy i animacje dla dzieci przygotowujące do spektaklugodz. 12:00 spektakl „Ja, Maluch i morze”godz. 13:00 – 14:30 zabawy i animacje dla dzieci prowadzone przez aktorów Teatru BajBiletem wstępu na Dzień Dziecka z Bajem jest bilet na spektakl „Ja, Maluch i morze” w danym dniu.TEATR RAMPAKołowa 20teatr-rampa.pl01.06, godz. 18:0002.06, godz. 16:00Babcia mówi pa, paspektakl familijnyBarwny, pogodny, współczesny spektakl muzyczny dla dzieci w wieku 6 – 12, punkt wyjścia do rodzinnych rozmów o życiu i przemijaniu.obowiązują bilety, zakup przez www.teatr-rampa.pl02.06, godz. 18:00W strumieniu czasufilozoficzne warsztaty dyskusyjneRozmowa z dziećmi na temat czasu, przemijania, zmian jakie nieuchronnie zachodzą wokół nas, prowadzona przez wytrawnych psychologów z pracowni filozoficznej Eureka.Tylko dla widzów spektaklu „Babcia mówi pa, pa”, obowiązują bilety, zakup przez www.teatr-rampa.pl lub w kasie po spektaklu.02.06, godz. 18:00Klockowe laboratorium emocjiwarsztaty, zabawa klockamiZabawa z układaniem dużych klocków podporządkowana różnym celom wychowawczym i edukacyjnym, pod kierunkiem specjalistów z Centrum Edukacji i Zabawy „Klockownia”.Tylko dla widzów spektaklu „Babcia mówi pa,pa”, obowiązują bilety, zakup przez www.teatr-rampa.pl lub w kasie po spektaklu.09.06 i 10.06, godz. 16:00Dzień Dzieckaspektakl kameralny dla dzieci w wieku 7 – 12 latBarwny, pełen pomysłowych kostiumów i dekoracji scenicznych spektakl o zamianie ról między córeczką i tatą i pogrążeniem go – ku nauczce – w całym morzu codziennych obowiązków dziecka.obowiązują bilety – zakup przez www.teatr-rampa.plWAWERWAWERSKIE CENTRUM KULTURYul. Żegańska 1awck-wawer.pl10.06, godz. 12:00 – 15:00Wawerskie powitanie lata parada i piknik rodzinnyPiknik rozpoczyna się paradą uliczną na zbiegu ulic Izbickiej i Żwanowieckiej, kierując się w stronę ogrodów hotelu Boss. W programie: warsztaty rodzinne, występy dziecięce, koncert Matteo Mazzucca.wstęp wolnyWŁOCHYDOM KULTURY WŁOCHYul. B. Chrobrego 27dkwlochy.pl03.06, godz. 13:00 – 17.00Podróże małe i duże na Dzień Dziecka i RodzicapiknikRodzinny piknik w Parku im. Marka Kotańskiego na Okęciu. Dzieci wraz z rodzicami wezmą udział w turniejach sportowych, zagrają na bębnach, namalują portret rodzinny. Dla wszystkich darmowe lody włoskie, wata cukrowa i popcorn.wstęp wolnyŻELAZOWA WOLANARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINADOM URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA I PARK W ŻELAZOWEJ WOLIŻelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczewchopin.museum03.06, godz. 10.00IX Dzień Dziecka w Żelazowej Woliwydarzenie pleneroweW tym szczególnym dniu już po raz dziewiąty Park w Żelazowej Woli zamieni się w ogromny, tętniący muzyką plac zabaw dla dzieci. W programie znajdują się m.in. warsztaty muzyczne, plastyczne, literackie, taneczno-umuzykalniające, recitale, warsztaty zdobienia wachlarzy, gra terenowa i wiele innych atrakcji.wstęp wolny, nie obowiązują rezerwacje