"Tylko nie mów nikomu" wywołał burzę. Warszawa odbierze honorowe obywatelstwo arcybiskupom?

Honorowe obywatelstwo stolicy powinni, zdaniem Zyglewskiej, stracić arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz arcybiskup Henryk Hoser. Ten pierwszy, wspominany wielokrotnie w filmie braci Sekielskich w kontekście tuszowania przypadków nadużyć seksualnych wobec nieletnich.

-Będę próbowała przekonać koleżanki i kolegów z Rady Miasta do odebrania tym biskupom tytułów. Ponieważ szefowie PO i Nowoczesnej nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że chcą na poważnie zająć się sprawą pociągania do odpowiedzialności tuszujących kościelną pedofilię, mam nadzieję, że będzie to tylko konieczna formalność — pisze na swoim Facebooku radna Warszawy.