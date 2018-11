Tym razem „gadzia grypa” dziesiątkuje Służbę Więzienną. Znów masowe L4

- Naszych przedstawicieli nawet nie było na tych rozmowach, na podpisaniu porozumienia - mówi w rozmowie z Onetem Tomasz, funkcjonariusz SW z 16-letnim stażem. - Jak zawsze, będzie tak, że my nie dostaniemy nic, albo jakieś ochłapy. Tym razem to my trzymamy linię - dodaje.

Przedstawicieli SW i celników nie było podczas podpisywania w czwartek porozumienia między MSWiA i Związkiem Zawodowym Służb Mundurowych. Wszystko dlatego, że obie służby nie podlegają pod MSWiA, a odpowiednio ministerstwom sprawiedliwości i finansów. Te resorty na razie w rozmowy się nie zaangażowały.

Co więcej, w komunikacie, który pojawił się na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, czytamy, że to MSWiA nie chciało obecności przedstawicieli SW. Podpisanie porozumienia z pominięciem SW zaogniło sytuację. Jak nieoficjalnie dowiedział się Onet, w jednostkach penitencjarnych w całej Polsce funkcjonariusze masowo składają zwolnienia L4.

- W samym Nowogardzie jest to już ponad 80 osób, większość z ochrony - mówi w rozmowie z Onetem jeden z funkcjonariuszy. - Tam ludzie działają najlepiej w Polsce, ale wszędzie idzie lawina zwolnień lekarskich. W Nowogardzie służby obstawia Grupa Interwencyjna Służby Więziennej - dodaje.

Na razie pojawiają się sprzeczne sygnały. Strony, które do tej pory wspierały protest służb mundurowych odcinają się od tzw. "gadziej grypy", która miała opanować funkcjonariuszy SW. Jak tłumaczą, porozumienie ma objąć wszystkie służby, także te podległe Ministerstwu Sprawiedliwości. Komunikat w tej sprawie wydał NSZZ Służb Mundurowych.

"Funkcjonariuszy Służby Więziennej pragniemy uspokoić. Skutki Porozumienia w najbliższym czasie zostaną rozciągnięte na wszystkie formacje, reprezentowane w sporze przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych" - czytamy w komunikacie.

