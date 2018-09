Tym rozpalisz wszystkie zmysły. 8 naturalnych afrodyzjaków. Które działają, a które nie?

Naturalne afrodyzjaki to temat rzeka. Przez długie lata sprawdzały je kolejne pokolenia. Niektóre z nich działają lepiej, inne gorzej. Skuteczność niektórych jest potwierdzona badaniami, inne działają tylko na podświadomość. Amerykańscy naukowcy postanowili rozwiać wszelkie wątpliwości. Badania nad naturalnymi afrodyzjakami ujawniły szokującą prawdę. Nie wierzcie we wszystko, co mówią. Potwierdzamy fakty i obalamy mity o naturalnych afrodyzjakach. Sprawdź co na pewno zadziała na drugą połówkę.