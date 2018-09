Tym się najesz i napijesz. 18 warzyw i owoców z największą zawartością wody. Dieta bez głodówki i smaczne orzeźwienie

Formę robi się nie tylko na lato ale też na lata. Aktualnie modny jest kolejny fit challange. Jak chudnąć nie głodząc się? Zamień ciężko strawne produkty na warzywa i owoce, które w większości składają się z wody. Nie dość, że szybko je spalisz to nie poczujesz ciężkości żołądka ani innych nieprzyjemnych konsekwencji przejedzenia.

Owoce, które mają największą zawartość wody to:

arbuz,

truskawki,

morele,

ananas,

brzoskwinie itp.

Z owoców robi się orzeźwiające lemoniady i pożywne koktajle. Owoce można też dodawać do wody, aby dodać jej więcej smaku.

Warzywa również zawierają wodę. Niektóre z nich również można wykorzystać do lemoniady czy innego koktajlu, z innych przygotowuje się lekkostrawne i dietetyczne potrawy. Seler naciowy z hummusem to doskonała przekąska do ciężko strawnego grilla, a mizeria z ogórków do obiadu to pomysł na szybką alternatywę dla klasycznej sałatki.

Warzywa, które mają największą zawartość wody to: