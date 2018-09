Tym trują się nasze dzieci! Dopalacze, które niosą śmierć: "TOP 5" najczęściej wykrywanych substancji psychoaktywnych przez GIS

Raport „TOP 5”, który został opublikowany na stronach państwowego organu zawiera informacje ku przestrodze. Najważniejsze są ostrzeżenia przed niebezpieczeństwami i konsekwencjami, które czekają osoby mające kontakt z używaniem substancji psychoaktywnych, które najczęściej znajdują się w „dopalaczach”.

Skład „dopalaczy”: śmiercionośna mieszanka

Charakterystycznym elementem dopalaczy oprócz wymyślnych nazw, które zachęcać mają do zakupu i konsumpcji jest brak opisu składu zawartości na opakowaniu. Już to może być pierwszym alarmującym elementem, który wskazuje na nielegalną sprzedaż.

W raporcie GIS czytamy, że „dopalacze z reguły zawierają nieznane mieszaniny, których składnikami mogą być jedna lub więcej substancji psychoaktywnych, a także zdarzają się przypadkowe zanieczyszczenia”.

Jeśli biorąc „dopalacze” osoba pije alkohol, wspomaga się innymi substancjami psychoaktywnymi albo lekami to stwarza to dodatkowe zagrożenie negatywnymi skutkami, utrudnia także rozpoznanie oraz właściwe leczenie w szpitalach i ośrodkach toksykologicznych. „Dopalacze” przez swoją różnorodność stały się problemem nie do rozwiązania.

Jeżeli zsumuje się wszystkie najgorsze efekty metamfetaminy, kokainy, PCP, LSD i ekstazy, to otrzyma się efekt, jaki czasami obserwujemy po dopalaczach. - Mark Ryan, Dyrektor Louisiana Poison Center

Ostrzeżenie! Skład nieznany nawet sprzedawcom

GIS ostrzega, że w przypadku „dopalaczy” skład, dawki i działanie nie są znane nawet osobom sprzedających i rozprowadzającym daną substancję, a co dopiero kupującemu. Podobnie jak w przypadku leków reakcja organizmu na działanie substancji psychoaktywnych jest różna, nie można jej przewidzieć. Nie można też przewidzieć następstw zażycia „dopalaczy”. Większość z nich jest śmiertelnie niebezpieczna dla zdrowia i życia zażywających.

Badania wśród uczniów pokazują, że co dziesiąty nastolatek próbował dopalaczy.

Dopalacze: sygnały ostrzegawcze

Reaguj jeśli Twoje dziecko, krewny lub osoba z Twojego otoczenia:

nosi przy sobie przedmioty, które mogłyby służyć do zażycia dopalaczy tj.: fifka, zapalniczka, łyżeczka, bibułka, kawałki okopconej folii aluminiowej, igła i strzykawka, waciki, paczuszki w foliowych opakowaniach, klej, tabletki, proszek, sproszkowane zioła, bryłki itp.

zachowuje się dziwnie, nienaturalnie, np.: ma stany nietrzeźwości, problemy ze snem, mową, czy chodem, wahania nastrojów,

ma gorsze wyniki w nauce, wagarowanie.

diametralnie zmieniło swoją grupę znajomych znajomych, formę aktywności, gust muzyczny itp.

zmieniło swój wygląd

ma widoczne zmiany na skórze (wkłucia, zadrapania, ślady po oparzeniach,przebarwienia palców.

Interwencja po dopalaczach

Zauważyłeś coś dziwnego? Sprawdź to! Osoba, która zażyła dopalacze powinna być poddana stałej, wnikliwej obserwacji. W starach, w których reakcje fizyczne organizmu są nie do opanowania a stan zdrowia pogarsza się - konieczny jest kontakt z lekarzem. Najlepiej zawieźć taką osobę na pogotowie lub zadzwonić na telefon alarmowy 112.

Bez względu na stan zdrowia osoby po zażyciu dopalaczy należy zebrać wnikliwy wywiad, który będzie kluczowy w momencie doboru leczenia i terapii. Wywiad najlepiej zebrać od osoby, którą podejrzewamy o spożycie narkotyków, a także od osób współuczestniczących w zabawie, dyskotece, domówce. Z wywiadu powinno wynikać jaki rodzaj substancji został zażyty, w jakich ilościach i jakiego pochodzenia. Jeśli to możliwe warto zabezpieczyć próbki dopalaczy do dalszej analizy.

Nie powinno się zmuszać osoby po zażyciu dopalaczy do wymiotów, w celu usunięcia szkodliwej substancji z organizmu. To nie zawsze est najlepsze wyjście z sytuacji.

Jeśli osoba po zażyciu dopalaczy jest nieprzytomna układamy ją w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej). W przypadku zatrzymania oddechu i krążenia podejmujemy resuscytację do czasu przyjazdu karetki.

Dopalacze: gdzie szukać pomocy?