Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej. Tego dnia uważaj na lotnisku. "Będą wydawane decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju"

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej. Kiedy rozpocznie się kontrola?

Przywrócenie kontroli granicznych zaplanowano na 22 listopada, w związku ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018. - Do 16 grudnia granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Takich miejsc będzie w sumie 264. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach – czytamy w komunikacie straży granicznej.

Wspomniane kontrole będą miały miejsce również na warszawskim i nowodworskim lotnisku. Na czym będą polegać? Po pierwsze, kontrolowane będą osoby jedynie wjeżdżające do Polski. Podróżni opuszczający nasz kraj nie powinni martwić się o dodatkowe kontrole. Jak informują służby – pasażerowie będą poddawani kontroli wyrywkowo, jednak na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. Co istotne – jeśli w wyniku kontroli służby ustalą, że mają do czynienia z osobą, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, wówczas mogą podjąć decyzję o niewpuszczeniu takiej osoby na teren naszego kraju.