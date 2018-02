Po wstępnych testach przeprowadzanych pod koniec zeszłego roku w Warszawie, w Uberze można już płacić gotówką, a część kierowców została wyposażona w kasy fiskalne. Jak donosi serwis money.pl, kierowcy nie są tymi zmianami zachwyceni.

Od 22 lutego użytkownicy w Warszawie będą mieć możliwość zamówienia przejazdu, za który zapłacą gotówką. Stopniowo usługa ma być dostępna dla wszystkich mieszkańców stolicy, korzystających z Ubera. Do tej pory usługa była tylko testowana – pilotażowo aktywowano ją dla 10 proc. warszawskich kierowców. W związku z zainteresowaniem klientów firma zdecydowała się uruchomić usługę na stałe. Przejazdy gotówkowe będą mogli świadczyć wszyscy kierowcy w Warszawie, pod warunkiem że będą posiadać kasę fiskalną. W innym wypadku będą mogli przyjąć jedynie klientów, którzy chcą płacić kartą kredytową z poziomu aplikacji.Za przejazd będą mogli zapłacić nie tylko kartą – jak dotychczas, kiedy po odbytym kursie wskazana w aplikacji kwota była automatycznie ściągana z konta bankowego, ale również pieniędzmi. Kierowca będzie miał wtedy obowiązek nabić przejazd na kasę i wręczyć klientowi paragon. To oznacza także, że zupełnie nowi użytkownicy Ubera, którzy nie chcieli wpisywać danych z karty kredytowej do aplikacji, nie będą musieli tego robić. Za wszystkie przejazdy będą mogli w takiej sytuacji płacić gotówką.W opcjach płatności klienci mogą wybrać: "dodaj sposób płatności" i oprócz karty kredytowej, debetowej lub PayPal mogą wybrać przycisk: "gotówka". Po kursie gotówkowym telefon kierowcy ma pokazać kwotę, jaką należy zapłacić po przejeździe.Opcja płacenia gotówką będzie na razie dostępna tylko w Warszawie.Kierowcy mają jednak poważne wątpliwości, czy koszty w związku z kupnem kasy szybko im się zwrócą, a zlecenia "do ręki" rzeczywiście będą się przekładać na wzrost zainteresowania klientów. - Mogę powiedzieć tylko tyle: moi kierowcy stwierdzili, że jak mają jeździć z gotówką, to wolą zrezygnować z Ubera. Nie chcą wozić pieniędzy przy sobie, boją się o swoje bezpieczeństwo – twierdzi jeden z Partnerów firmy w rozmowie z serwisem money.pl.