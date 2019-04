Uber przygotowuje się na zmianę przepisów. Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa o transporcie drogowym?

Nowa ustawa o transporcie drogowym. Co się zmieni?

Nad zmianami w ustawie o transporcie drogowym pracuje Sejm. W środę zajmowały się tym połączone komisje infrastruktury i cyfryzacji, które zdecydowały, że nie będą wprowadzać do rządowego projektu żadnych poprawek. Rząd chce, by nowe prawo, wymierzone przede wszystkim w operatorów aplikacji, które łączą pasażerów z kierowcami (m.in. Uber, Bolt), zostało uchwalone do końca maja. Zmiany miałyby wejść w życie od początku 2020 r., więc firmy zainteresowane dalszym prowadzeniem takich usług miałyby pół roku na przystosowanie się do nowych wymogów.

Jakie najważniejsze zmiany wprowadza nowa ustawa o transporcie drogowym?

przewóz osób tylko przez kierowców z licencją taxi w oznakowanych samochodach

warunkiem uzyskania licencji wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS

likwidacja obowiązkowego egzaminu z topografii miasta

obniżenie opłat za licencję na samochód do przewozu osób (320 zł za licencję na okres od 2 do 15 lat, 380 zł - na okres od 15 do 30 lat, 450 zł - na okres od 30 do 50 lat)

obowiązkowe badania psychologiczne dla kierowców

oświadczenie o niekaralności kierowców

możliwość stosowania aplikacji mobilnej jako alternatywy dla taksometru i kasy fiskalnej

obowiązek przechowywania przez pośrednika przez okres 5 lat danych dotyczących wykonanych zleceń i osób je realizujących

utworzenie dostępnego online wykazu przedsiębiorców wykonujących pośrednictwo przy przewozie osób (będzie udostępniany w BIP na stronie GITD)

Rozwiązania zaproponowane w ustawie nie zadowalają do końca ani taksówkarzy, ani firm technologicznych, pośredniczących w przewozach osób. Ci pierwsi mówią o kolejnej fazie deregulacji, twierdząc że ułatwienie dostępu do zawodu spotęguje chaos. Firmy pośredniczące przy przewozach osób będą musiały natomiast dopilnować, by ich partnerzy spełniali szereg warunków, którym już teraz podlegają taksówkarze, co może przełożyć się na wzrost cen i zmniejszyć ich konkurencyjność wobec taksówkarskich korporacji.

Uber podnosi standardy

Uber, największy gracz na rynku aplikacji ułatwiających przewóz osób, nie czeka na zakończenie procesu legislacyjnego i już teraz zaczyna wprowadzać zmiany, które mają umożliwić mu funkcjonowanie w nowych realiach. Pierwszym krokiem jest Kodeks Postępowania Partnerów, który obliguje współpracujących z nią kierowców i pośredników flotowych do przestrzegania przepisów prawa. Znalazły się w niej zapisy dot. m.in. zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, o godnym traktowaniu pracowników oraz gwarancji terminowej i pełnej wypłaty.

Z platformy mają zniknąć więc wszyscy "podejrzani" partnerzy, którzy nie są w stanie spełnić minimalnych wymogów, a firma zamierza regularnie badać poziom satysfakcji kierowców i wprowadzić system szkoleń internetowych, w których znajdą się m.in. kursy z języka polskiego, wiedzy o formach zatrudnienia i odprowadzaniu podatków w Polsce, z udzielania pierwszej pomocy.