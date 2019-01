Uber rozwinie swoje biuro w Warszawie. Siedziba będzie centrum biznesowym firmy w tej części Europy. W 2019 zainwestują w Polsce 26 mln zł

Uber w Warszawie. Dynamiczny rozwój biura

Jamie Heywood, przedstawiciel amerykańskiego przedsiębiorstwa przewozowego Uber spotkał się w Warszawie z Markiem Zagórskim i Andrzejem Adamczykiem - ministrami cyfryzacji i infrastruktury. Heywood i członkowie rządu omawiali dalszy rozwój marki Uber na terenie Polski. Nie chodzi jednak o regulację prawną przewozów pasażerskich Ubera, choć jak powiedział Adamczyk - projekt takiej ustawy jest procedowany.

Podczas konferencji Heywood opowiadał o planach inwestycyjnych firmy w bieżącym roku. Dotyczą one między innymi rozwoju biura w Warszawie. Obecnie pracuje w nim ok. 30 osób, a do końca 2019 r. liczba pracowników ma się podwoić. To pozwoli na przekształcenie stołecznego biura w główne centrum biznesowe firmy na całą Europę Środkowo Wschodnią.

