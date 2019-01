Uber Warszawa. Co trzeci mieszkaniec stolicy korzysta z Ubera. Wyprzedza nas tylko Paryż i Londyn

Uber Warszawa - kto najczęściej korzysta z aplikacji Uber w Warszawie i kiedy to robimy? Okazuje się, że stolica Polski należy pod tym względem do europejskiej czołówki. Mieszkańcy Warszawy chętnie wybierają tę formę komunikacji. Według statystyk z Ubera korzysta co trzeci mieszkaniec stolicy. W całej Unii Europejskiej, wyprzedzają nas tylko dwa miasta.