Ciekawe czy ci skret****ali taksówkarze wiedzą ze w takim razie uber powinien mieć prawo do jeżdżenia buspasem, skoro oni mogą to czemu niby UBER nie powinien móc. Chcą zeby płacili takie same podatki i musieli robic te same uprawnienia, ale żeby uber mial też ich przywileje to już im się by nie podobało to UJEDNOLICENIE