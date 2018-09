Uczcili pamięć żołnierzy... kapslami z piwa. Piękny gest czy obraza kombatantów?

"1939 - 1945 Ochota. Pamiętamy" - napis tej treści pojawił się na jednym z osiedli na Ochocie. Nie byłoby w tym nic szczególnie dziwnego, czy obraźliwego, gdy nie fakt, że został wykonany przy pomocy wdeptanych w ziemię kapsli po piwie. Obok napisu znalazło się także logo Legii Warszawa, wykonane tą samą techniką. Autorzy dzieła, dwóch kibiców piłkarskich, chciało w ten sposób uczcić pamięć żołnierzy walczących z hitlerowską okupacją. Nie każdemu jednak ten gest przypadł do gustu. -"Patriotyzm" rynsztokowy...W kolejnym odcinku będzie Polska Walcząca z psich kup, a później s***taśma z orzełkiem dorzucana w Biedronce do każdego sześciopaku… Żenada. - komentuje sprawę jeden z mieszkańców Ochoty.

Znaleźli się jednak tacy, którzy bronią dzieła osiedlowych artystów. - Dla Was żenadą jest jakikolwiek patriotyzm, niezależnie od tego, kto go wyznaje. A dla mnie ważne jest pamiętanie o swoich korzeniach bez względu na sposób jego okazywania (byleby tylko był humanitarny). Na całym świecie ludzie okazują swój patriotyzm i przywiązanie do historii i to na różne sposoby. Tylko w Polsce jest to uznawane za wstyd i żenadę.- komentuje sprawę inny z mieszkańców.