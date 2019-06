Uczniowie z całej Polski zagrali z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Za nami finał konkursu "Ratujemy i Uczymy Ratować"

Konkurs dedykowany uczniom klas I-III

Od kwietnia 2006 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy prowadzi program edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" skierowany do uczniów trzech pierwszych klas szkół podstawowych. W ramach tego programu WOŚP bezpłatnie przekazała placówkom ponad 65 tys. fantomów do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne materiały dydaktyczne, które pozwalają dzieciom poznać zasady pierwszej pomocy. To, czego się nauczyły i jakie umiejętności zdobyły, mają szansę zaprezentować w Ogólnopolskim Konkursie "Ratujemy i Uczymy Ratować".

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: w ramach pierwszego etapu zmagań uczestnicy przygotowywali plakaty edukacyjne w formie kolorowanek poświęconych pierwszej pomocy, w kolejnym, do którego zakwalifikowało się 181 szkół, dzieci wykonywały pomoc edukacyjną do nauki pierwszej pomocy, natomiast finał, zgodnie z tradycją, przybrał formę gry miejskiej odgrywanej w najciekawszych miejscach Warszawy.