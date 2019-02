Uczniowie z Warszawy wezmą udział w eksperymentalnym projekcie matematycznym

Eksperymentalny program dla czwartoklasistów

Czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie wezmą udział w eksperymentalnym projekcie, który został wymyślony i przygotowany przez naukowców z Politechniki Warszawskiej. Program "Matematyka. Wstęp do kariery wynalazcy" ma ułatwić dzieciom naukę matematyki i indywidualnie dostosować poziom trudności rozwiązywanych zadań matematycznych. Dla najzdolniejszych uczniów przygotowano serię warsztatów na Politechnice Warszawskiej.

Przystępując do tego projektu postawiliśmy sobie za cel zainteresowanie młodego pokolenia nauką i pokierowanie ich ku studiom technicznym - mówią naukowcy PW.

Elektroniczny korepetytor

Eksperyment składa się z dwóch etapów. Uczniowie otrzymają dostęp do platformy e-learningowej, gdzie będą mogli rozwiązywać indywidualnie dobrane do ich umiejętności zadania. Elektroniczny korepetytor rozpozna popełnione błędy i dostosuje poziom kolejnych ćwiczeń do umiejętności ucznia.

Program intuicyjnie podpowie dzieciom, jak należy odrobić pracę domową. Dzięki temu dobrane ćwiczenia pomogą utrwalić dane zagadnienie. Dla zdolniejszych uczniów, korepetytor dobierze zadania w taki sposób, aby dziecko mogło rozwijać się szybciej i aby ćwiczenia nie były zbyt łatwe. Najbardziej aktywni zostaną zaproszeni do drugiej części projektu - warsztatów na Politechnice Warszawskiej z różnych dziedzin nauki.