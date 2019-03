UFO widziane na niebie niedaleko Warszawy? Czytelnicy przesłali zdjęcia

Mieszkańcy północnego Mazowsza od kilku tygodni obserwują na niebie dziwne zjawiska. To zadziwiające widowiska świetlne, które w kompletnej ciszy pojawiają się na niskim pułapie nieba, tworząc czasami kształty geometryczne. Internauci prześcigają się w domysłach co to może być.

Naszemu Czytelnikowi, mieszkańcowi Myszyńca (150 km od Warszawy), również udało się zrobić zdjęcie takiemu zjawisku.

- To cztery myśliwce podczas ćwiczeń wystrzeliwujące flary- uważa mężczyzna opisując fotografię, którą wykonał w lutym tego roku.

Jednak badacze UFO mają inne zdanie na ten temat. Do UFO Alarm zgłosiło się już ponad 80 świadków. Ich relacje są spisywane, a na mapę nanoszone kolejne miejsca obserwacji. Świadkowie przekonują, że światła na pewno nie są wojskowymi flarami z samolotów.

Na YouTubowym kanale UFO Alarm można zobaczyć kilka filmów dotyczących dziwnych zjawisk na niebie. 12 marca udało im się nagrać niezidentyfikowane światła w okolicy Nasielska: