Ukradli bilety na mecz Polska-Litwa. Był warte prawie 100 tys. zł. Mogą trafić na do więzienia (© policja.waw.pl / mat. pras. )

Bilety zniknęły z przesyłki dostarczanej przez firmę kurierską. Były to miejsca VIP. Pojedynczy bilet w tej strefie kosztuje ponad dwa tysiące złotych. Szczegóły w artykule poniżej.

Policjanci z Warszawy dostali zgłoszenie od organizatorów meczu Polska-Litwa. Zniknęła przesyłka w której znajdowało się 40 biletów VIP o łącznej wartości 96 tysiecy złotych.Przesyłka zniknęła podczas wysyłki do klientów, poprzez jedną z firm kurierskich. - Podczas prowadzonych zabezpieczeń policjanci odzyskali 37 biletów. Wstępne ustalenia wskazują, że mamy do czynienia z kradzieżą - tłumaczy policja.Sprawcom grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Podejrzani już zostali zatrzymani. Teraz będą przesłuchiwani w tej sprawie.