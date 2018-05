Skradziony 18 maja zabytkowy garbus, został znaleziony w niedzielę, 20 maja. Po zdjęciach zamieszczonych na facebooku przez Pana Krystiana, właściciela pojazdu widać, że osoby odpowiedzialne za kradzież zabrały się za rozbiórkę auta. W pojeździe zdemontowano tylne lampy oraz klapę od silnika. Wnętrze jest zdewastowane. Serce pęka, kiedy patrzy się na coś takiego. Kiedy w 2015 roku rozmawialiśmy z Panem Krystianem, zdradzał nam, że trzy lata zajęło mechanikom i fascynatom motoryzacji z Zabłocia spod Lubska wyremontowanie kompletnie zapuszczonego volkswagena garbusa z 1977 roku. W odrestaurowanie pojazdu włożono mnóstwo pracy, a także serca. Teraz w ogóle nie przypomina pojazdu sprzed tygodnia, który był wizytówką zlotów fanów motoryzacji. - Garbus został rozkradziony, zniszczony. To, co widzimy na zdjęciach jest pociętym wrakiem. To nie samochód - mówi Pan Krystian. Przypomnijmy, że informację o skradzionego pojazdu potwierdziła nam policja. - W sprawie skradzionego garbusa zatrzymane zostały trzy osoby - komunikowała podkom. Aneta Berestecka, oficer prasowy KPP w Żarach. Złodzieje, którzy dopuścili się tak zuchwałej kradzieży, wiedzieli co robią. Nie wykluczone, że pojazd był kradziony na zamówienie, a sam skok był dobrze zaplanowany. Zobacz również: Garbobranie 2017. Do Zielonej Góry zawitały dostojne garbusy Przeczytaj też: Zabytkowy garbus odnalazł się w dziupli. Jego stan jest... Za prawo jazdy zapłacimy o kilkaset złotych więcej! Będą nowe kursy