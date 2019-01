Ukradli twoje auto? Sprawdź, czy nie ma go tutaj. Policja ujawniła samochodową dziuplę złodziei

Ujawniona dziupla samochodowa

Praca operacyjna stołecznych stróżów prawa przyniosła oczekiwane efekty. W wyniku wielu ustaleń policji udało się dotrzeć do dziupli samochodowej. Na terenie jednej z posesji znaleziono wiele aut pochodzących z kradzieży. Jednym z nich była mazda skradziona w Niemczech. Auto warte 85 tysięcy złotych, do Warszawy trafiło z Drezna. Pozostałe samochody to w większości modele japońskich marek. Ponadto w dziupli znajdowały się przeróżne tablice rejestracyjne oraz sprzęt mogący służyć do dokonywania przestępstw.

Poza zabezpieczeniem materiału dowodowego, funkcjonariuszom udało się zatrzymać dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za kradzieże. Jeden z nich, 48-letni Piotr Ś. Usłyszał zarzut paserstwa, zaś 23-letni Krystian P. kradzieży z włamaniem. Mężczyźni tymczasowo zostali osadzeni w areszcie.

Pościg za skradzionym BMW

W ostatnich dniach stołecznej policji udało się odzyskać również skradzione bmw o wartości 250 tysięcy złotych. Zgłoszenie o kradzieży wpłynęło do kryminalnych z Targówka. Po zebraniu niezbędnych informacji rozpoczęli poszukiwania, które po kilku dniach zakończyły się sukcesem. Drogi samochód niemieckiej marki udało się namierzyć przy ulicy Chełmżyńskiej. Kierowca za kierownicą przywłaszczonego auta przemieszczał się ulicami Targówka w kierunku południowej Pragi. Ostatecznie bmw odnaleziono w rejonie ulicy Grochowskiej. Na miejscu zatrzymano 50-latka podejrzanego o jego kradzież. Złodziej zdecydowanie nie był amatorem. W przeszłości odsiadywał już wyroki więzienia i był karany za podobne przestępstwa. Teraz grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.