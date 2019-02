Ukraińcy w Warszawie. Gdzie pracują i ile zarabiają?

Warszawa wciąż pozostaje najpopularniejszym polskim kierunkiem dla imigrantów z Ukrainy. Odpowiada za to przede wszystkim dobra sytuacja na mazowieckim rynku pracy. Stopa bezrobocia w Warszawie w grudniu 2018 r. kształtowała się na poziomie 1,5 proc., a w województwie Mazowieckim było to 4,9 proc. To, co przyciąga Ukraińców do Warszawy, to również lepsze niż w innych województwach warunki finansowe zatrudnienia, które mają zagwarantować podwyższenie standardu życia. Ważnym czynnikiem jest również bliskość geograficzna oraz istniejące już, dzięki dużej liczbie przebywających w Warszawie rodaków, sieci migracyjne.