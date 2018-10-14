Українці найохочіше купують квартири у Варшаві та Кракові

Девелопери все ще відчувають бум від продажі, а нових клієнтів також вистачає. Серед них - не тільки вітчизняні інвестори, а й громадяни інших країн. Однак, переважають українці.
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Саме вони є рушійною силою польської нерухомості та підтримують польський ринок, - кажуть експерти. За даними Центрального статистичного управління, девелопери в 2016 році відкрили на ринку понад 79 тисяч приміщень. За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, іноземці купили аж 4,8 тисячі з них. Були ними переважно українці, що набули близько 64 тис. кв. м. площі, тобто на 28,5 тис. більше, ніж у 2015 році. Таким чином, вони перемогли німців, які в 2016 році купили 43 тис. кв. м, а також британців, які купили 18 тисяч. кв. м.

Першою є столиця

За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, найбільше житлових та комерційних приміщень було придбано іноземцями в мазовецькому воєводстві - 293,7 тис. кв. м. і в малопольському - 99,2 тис кв. м. Третє місце зайняло нижньосілезьке воєводство - 57,2 тис. м.кв., а за ним лодзьке та поморське воєводства - 42,5 тис. кв. кв.

Серед великих агломерацій головними лідерами є Варшава та Краків. У столиці іноземці придбали 1963 приміщень загальною площею 276 тис. кв. м, а в Кракові - 1016 приміщень, площею 94 тис. кв. м.

- Польща стає все більш привабливою з точки зору інвестицій, тому квартири у великих агломераціях, переважно в оренду, є найпопулярнішими. Для власного користування іноземні інвестори зазвичай купують преміальні квартири, розташовані біля Балтійського моря - заявляє Гжегож Возьняк з компанії Quelle Locum. - Крім того, квартири в Польщі набагато дешевші, ніж у Західній Європі, і з точки зору їх дизайну вони можуть сміливо конкурувати з ними, - додає він.

Українці збільшують продаж

Дані Міністерства внутрішніх справ та адміністрації показують, що громадянам України особливо сподобалося місто Крака. У 2016 році вони придбали 250 житлових приміщень та 137 комерційних приміщень. Порівнюючи ці дані з попередніми роками, можна побачити значну тенденцію до зростання. У 2015 році вони придбали 118 квартир, а в 2014 році – 97 приміщень.

Все залежить від пропозиції

Краків та Варшава приваблюють головним чином молодих українців, як з точки зору наявності робочих місць, так і можливості навчатися у численних університетських містечках. Часто сім'ї, які приїжджають сюди у ділових цілях, вирішують оселитися і починають шукати для себе відповідне майно. З іншого боку, для студентів зазвичай квартири купують батьки.

- Все більше і більше багатих громадян України приїжджає до Кракова, яким, через конфлікт у своїй країні, у нас просто краще живеться. Це люди, які хочуть десь інвестувати свій капітал, тому вони вибирають житлові приміщення, на покупку яких дозволу не потрібно - підкреслює експерт.

red

Źródło: Українці найохочіше купують квартири у Варшаві та Кракові - Warszawa NaszeMiasto.pl
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