Український салон краси в самому серці Варшави. Тут ти зміниш свій погляд

Алона Рубан походить з Дніпра в Україні. До Польщі вона приїхала декілька років тому, щоб вивчати міжнародні відносини. Незабаром однак з'ясувалося, що це не те, чим вона хотіла б займатися в майбутньому. - Чесно кажучи, мені просто було нецікаво! Я знала, що в своєму житті я хочу займатись зовсім іншим - говорить. І так, замість політики та маркетингу, вона успішно зайнялась власним бізнесом у косметичній галузі.

Дев'ять років назад я побачила жінку на вулиці, у якої були красиві, густі і виразні вії. Я подумала, що теж б хотіла такі собі зробити - згадує про свої початки Альона. - Я пішла до салону краси і попросла, щоб мені зробили такі вії. На жаль, ефект був незадовільним. Мої вії виглядали дуже неприродно. Тоді я вирішила зробити їх сама. І так почалася пригода, яка триває до сьогодні - додає вона.

У світі beauty

З тих пір вона закінчила багато курсів, щоб відкрити свій салон в Україні, а пізніше, у Варшаві, на вул. Хожа. - Вибір цього міста здавався для мене очевидним. Я хотіла подорожувати по світі і відкрити для себе нові місця. У Польщі світ beauty не настільки розвинений, як в Україні. Звідси ідея відкрити салон саме тут, - каже Альона. - А коли я ввійшла до того приміщення, в історичному, високому будинку, відразу ж полюбила його, і вже тоді знала, що саме там я хочу створити свій салон та школу.

З двох балконів, розташованих в салоні Her Eyes Studio можна побачити центр міста та Палац культури. Вже з порога клієнток вітають золоті кубки та дипломи стилістів за косметичні досягнення, що працюють у салоні. В самому, дуже кліматично прикрашеному приміщенні знайдете рецепцію та дві кімнати, де проводяться процедури . Також є місце для тренувань та фотосесій.

Нарости вії, загусти брови

У Варшаві є багато косметологів, які можуть займатися різними процедурами. На мою думку, для того, щоб послуга була виконана на найвищому рівні, потрібно спеціалізуватися в одній конкретній професії. Ось чому у мене працюють стилістки брів, а поруч з ними - стилістки вій - пояснює українка.

Спеціалістки порадять жінкам, що можна покращити при щоденному догляді, а також виберуть спеціальну процедуру до типу уроди та очікувань. - Нашим принципом є "натуральність". Ми хочемо діяти так, щоб ефекти були найменш штучними, і як найбільше

покращували самопочуття наших клієнток - каже Альона.

Якщо йдеться про вії - у нас є дві можливості. Перша з них – працювати на наших натуральних волосках і так зване ламінування. Це процедура, яка триває близько години та полягає на відновленні наших вій, зміцненні їх і можливості підкреслити колір. Завдяки цьому не має необхідності користуватися тушшю протягом декількох тижнів.

Другий варіант - нарощування вій, приклеюючи штучні пучки до існуючих волосків. Потрібно зарезервувати більше часу та грошей для цієї процедури. - Людське око має від 150 до 250 вій. Уявіть, яка це ювелірська праця – прикріплювати до кожної вії спеціальні пучки волосків, - пояснює власниця салону. – Варто теж пам’ятати, що доклеєні вії повинні мати різну довжину, в залежності від місця, до якого їх прикріплюють.

Скільки це коштує?

Одна процедура нарощення/загущення вій коштує близько 300 злотих. Що стосується брів - тут також існує можливість їх загущення. Стилістки брів з радістю видалять непотрібні волоски навколо очей - за допомогою пінцета, нитки або воску і порадять чи краще виділити їх фарбою, чи хною. Комплексна процедура коштує близько 70 злотих.

Цікаво, що на місці ми також можемо отримати індивідуальний курс з догляду за очима. Стиліст розповість вам, якою косметикою користуватися, як регулювати брови і який макіяж вибрати до нашої шкіри. За 1,5-годинну інструкцію ми заплатимо близько 300 злотих.

В Her Eyes Studio ми приготуємось навіть до побачення або весілля. У вітальні, крім регуляції та стилізації брів та вій, можемо розраховувати на вечірній макіяж, а навіть - в пакеті - на укладення зачіски на спеціальну подію.