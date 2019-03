Ul. Włodarzewska w Warszawie będzie remontowana. Mieszkańców czekają utrudnienia

Mieszkańcy Ochoty w końcu się doczekali. Czeka nas przebudowa ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich. Dla mieszkańców Ochoty inwestycja oznacza poprawę obsługę komunikacji Szczęśliwic. Zakłada ona bowiem kompleksową modernizację ulicy, m.in. budowę nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową i odwodnieniem, chodników z płyt betonowych, wytyczenie kilkudziesięciu miejsc parkingowych i posadzenie zieleni, m.in. klonów, berberysów i krzewów różanych.

Uwaga na utrudnienia

W związku z przebudową ulicy musimy jednak liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Od 5 marca prace ruszą na odcinku od ul. Drawskiej do Zadumanej. W późniejszych etapach prace obejmą obejmą odcinki pomiędzy ulicami Usypiskową i Przy Parku, od ul. Przy Parku do Drawskiej i od Zadumanej do Al. Jerozolimskich.

Wyłączona z ruchu będzie połowa szerokości jezdni. Zachowany będzie ruch jednokierunkowy w stronę Al. Jerozolimskich. Objazd w przeciwnym kierunku będzie odbywał się ulicami Łopuszańską i Grójecką lub Śmigłowca – Drawska – K. Dickensa.

Ruch autobusów, ruch lokalny i dojazd do posesji, będą odbywały się normalnie poza okresem wakacyjnym 2019 r., kiedy to całkowicie zamknięty będzie odcinek pomiędzy ul. Zadumaną i Al. Jerozolimskimi. Ruch pieszych będzie odbywał się jedną stroną ul. Włodarzewskiej. Wszystkie prace zakończą się pod koniec maja 2020 r.