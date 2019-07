Ulica Krucza przy skrzyżowaniu z Al. Jerozolimskimi rozkopana. Remont zakorkuje Śródmieście na całe wakacje

Rozpoczęły się prace na ul. Kruczej związane z budową ciepłociągu przez firmę Veolia, która dostarcza ciepło systemowe oraz ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Prace ciepłowników zostały podzielone na kilka etapów. W pierwszym, od 24 czerwca do 1 lipca, zwężona była jezdnia prowadząca w kierunku pl. Powstańców Warszawy.

Następnie, od 16 lipca do 20 sierpnia, zwężona zostanie zachodnia jezdnia, ale na wysokości ul. Widok. To jednak nie koniec prac, ponieważ będą one wędrowały w kierunku Placu Powstańców Warszawy. To oznacza kolejne utrudnienia w centrum miasta. Aktualne zwężenie Kruczej mocno daje się we znaki kierowcom.