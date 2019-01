Ulica Lecha Kaczyńskiego ponownie zamiast Trasy Łazienkowskiej. Padł wyrok sądu w sprawie dekomunizacji

Ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Od kiedy istnieje ulica Lecha Kaczyńskiego?

Ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie formalnie pojawiła się w listopadzie 2017 r. Wtedy w ramach dekomunizacji nazwę zmieniło ok. 50 ulic. Armia Ludowa stała się wówczas ul. Lecha Kaczyńskiego. Rada Miasta zaskarżyła decyzję i opowiedziała się za zmianą nazwy ul. Kaczyńskiego.

Ulica Lecha Kaczyńskiego - dlaczego zniknęła?

Przypomnijmy, że ulica Lecha Kaczyńskiego była pomysłem Zdzisława Sipery, wojewody mazowieckiego. W maju 2018 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny pozytywnie rozpatrzył wniosek zaskarżający decyzję Sipery. Skarga została złożona przez Radę Warszawy. WSA postanowił uchylić decyzję wojewody, co oznaczało powrót do nazwy nadanej po dekomunizacji czyli Trasy Łazienkowskiej.

Ulica Lecha Kaczyńskiego ponownie w Warszawie

Mimo to, wojewoda nie odpuścił walki o nazwę ulicy w Śródmieściu Południowym. Zdzisław Sipera dopatrzył się bezprawnych działań radnych w sprawie zmiany nazwy ulic z Lecha Kaczyńskiego na Trasę Łazienkowską. Wojewódzki Sąd Administracyjny tym razem przychylił się do zdania Sipery, stwierdzając, że radni faktycznie złamali prawo. Oznacza to, że ulica, przynajmniej na razie, ponownie będzie nosić nazwę byłego prezydenta Polski.

Radni naruszyli prawo zmieniając nazwę ulicy, nie uzyskując uprzednio niezbędnej opinii IPN oraz wojewody mazowieckiego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest nieprawomocny.

