Ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie wróci? Zaskakująca wypowiedź prezydenta stolicy

Pomysł utworzenia ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie po raz pierwszy pojawił się w 2017 roku, kiedy przeprowadzano proces dekomunizacji stołecznych ulic. Wojewoda Mazowiecki w porozumieniu z szefem Instytutu Pamięci Narodowej wytypowali blisko 50 ulic, których nazwy zostały zmienione pod zarzutem propagowania wartości komunistycznych.

Najwięcej emocji wzbudziła zmiana Al. Armii Ludowej na ul. Lecha Kaczyńskiego. Decyzję wojewody zaskarżano, a Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację protestującym, argumentując, że zmiany nazw ulic wprowadzono z naruszeniem prawa. W międzyczasie tablice z nazwą Al. Armii Krajowej zostały zdjęte. Ich miejsce zajęły niebieskie znaki informujące o ul. Lecha Kaczyńskiego.

Teraz temat wrócił, ale już za sprawą Rafała Trzaskowskiego, który potwierdził, że sposób ustanowienia ul. Lecha Kaczyńskiego z 2017 roku nie podoba mu się, ale i tak twierdzi, że taka ulica byłemu prezydentowi się należy.

Nie wykluczam, że Lech Kaczyński będzie miał swoją ulicę w Warszawie, ba, uważam, że powinien mieć swoją ulice w Warszawie. Uważam, że większość warszawiaków by się zgodziła na to, by Lecz Kaczyński mógłby mieć swoją ulicę, na przykład przy Muzeum Powstania Warszawskiego - powiedział Trzaskowski.