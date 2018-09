Ulica Miodowa otwarta dla ruchu, wracają autobusy. Zobaczcie, jak wygląda po przebudowie [ZDJĘCIA]

W niedzielę o godz. 23.30 otwarta została jezdnia w obu kierunkach na odcinku od ul. Senatorskiej do pl. Krasińskich. Nie oznacza to jednak zakończenia prac na ulicy Miodowej, te potrwać mają przynajmniej do końca września. Zamknięte pozostają ulica Długa i zjazdy z Miodowej w Kapucyńską oraz Schillera.

Od poniedziałku ulicą Miodową znów będą jeździły autobusy. Na tę trasę wracają linie 116, 178, 180, 222 (do krańca Bielańska), 503 (do krańca Konwiktorska), 518 i N44.

Przebudowa ulicy Miodowej rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku. W ramach projektu, którego koszt oszacowano na 20 mln zł, przewidziano nową nawierzchnię jezdni z bloczków granitowych, nowe chodniki z płyt granitowych wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, przebudowę przystanków autobusowych, zmiany w organizacji ruchu poprawiające bezpieczeństwo, nowe zatoki postojowe i przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe oraz przebudowę oświetlenia.