Umorzenie długu, Warszawa. Zalegasz z opłatami za mieszkanie komunalne lub socjalne? Otrzymasz pomoc

Mniej czasu na spłatę zobowiązań. Wchodzą nowe przepisy

Szybszy wpis do rejestru dłużników - już po 30. a nie 60. dniach jak było do tej pory - powszechniejszy dostęp do rejestrów, wezwanie e-mailem do zapłaty, to tylko niektóre zmiany w prawie regulujących relacje między wierzycielem i dłużnikiem obowiązujące od dziś, poniedziałku 13...