Już 15 marca 2018 dla gości otwarty zostanie hotel ibis Styles Warszawa City. To pierwszy w stolicy obiekt marki, która buduje swoją sieć w oparciu o unikatowe koncepcje niepowtarzalnych przestrzeni. Ich inspiracje pochodzą z różnych źródeł, a cechami wspólnymi są zawsze: nieograniczona kreatywność, pozytywna energia, optymistyczny nastrój i doskonały komfort. Hotel, powstający przy ulicy Grzybowskiej 43, już niedługo przeniesie odwiedzających w świat historii... warszawskich tramwajów!

Warszawa to miasto, w którym wszedzie są obecne ślady przeszłości. Niemal każda ulica i budynek mają swoją opowieść, łączącą w wyjątkowy sposób dawne dzieje i czasy współczesne. Powstający w sercu stolicy ibis Styles Warszawa City, nawiązuje do fascynującej historii warszawskich tramwajów, które stanowią swoisty krwiobieg miasta. Kolorowy schemat połączeń biegnących wewnątrz hotelu odtwarza na nowo trasę pierwszej, konnej linii tramwajowej, która została uruchomiona w 1866 roku i przebiegała właśnie w pobliżu ulicy Grzybowskiej. Nowoczesne wnętrza hotelu skrywają w sobie jeszcze więcej ciekawostek związanych z komunikacją miejską. W designerkich przestrzeniach goście odnajdą tramwajowe wagony, trakcje i mapy połączeń, które przyjmują niepowtarzalne formy i wzory. Ibis Styles Warszawa City obiecuje wszystkim odwiedzającym niezapomnianą podróż w czasie i wycieczkę tramwajowym szlakiem. A po dniu pełnym wrażeń regenerację sił i wyjątkowe sny o Warszawie… w Sweet bed by Ibis Styles.W hotelu ibis Styles Warszawa City niepowtarzalna podróż rozpoczyna sie tuż po przekroczeniu progu! Kolorowe oświetlenie, imitujące mapy tramwajowych tras, zaprowadzi gości do recepcji inspirowanej stylem dawnych tramwajów. To jeszcze nie wszystko! W hotelowym lobby zaaranżowano przystanek, nawiązujący do historycznej komunikacji miejskiej Warszawy. Restauracyjny bufet również odnosi się swoją formą do motywu przewodniego hotelu. Wpisana w filozofię marki nieszablonowość i nietuzinkowość przejawia się w wykorzystaniu wielu niestandardowych elementów i rozwiązań. Windy, korytarze, pokoje i wszystkie pozostałe przestrzenie pełne są ściennych grafik i dekoracji z motywami komunikacyjnymi: wyłaniający się ze ściany fragment tramwaju, tramwajowe siedziska, tory na wykładzinie, trakcje w sali śniadaniowej czy opis pięter w formie rozkładu jazdy – to tylko niektóre z nich.Podczas gdy kolorowe, pełne energii wnętrza hotelowe przenoszą w przeszłość, na zewnątrz króluje współczesna odsłona metropolii, ukształtowanej w dużej mierze za sprawą swojej historii. Inspiracją hotelu ibis Styles Warszawa City jest przede wszystkim szeroko rozumiane miasto - jego kultura i nowoczesne rozwiązania. Aby w pełni czerpać z doświadczenia, jakim jest pobyt w wyjątkowych wnętrzach hotelu, trzeba je lepiej poznać. Sprzyja temu doskonała lokalizacja – obiekt znajduje się w samym centrum stolicy, która łączy w sobie historyczne zabytki z pędzącą, współczesną nowoczesnością. Pozytywnie nastrojony personel hotelu, będący przez cały czas do dyspozycji gości, udzieli wszelkich niezbędnych wskazówek, aby pobyt w Warszawie był niezapomniany. Miejsc do odkrycia i ciekawostek do poznania jest wiele! 