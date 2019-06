Upały, Warszawa. Jakie masz prawa, a czego ci niewolno, gdy za oknem praży słońce? Czy można wziąć urlop z powodu upału?

Upały. Prawo pracy nie zawsze jest jasne!

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mówi o tym, że pracownicy muszą mieć zapewniony dostęp do wody zdatnej do picia. Na tym jednak nie koniec przepisów, które regulują to, jak powinien zachować się pracodawca. Prawo pracy jednak nie definiuje jasno, np. górnej granicy temperatur, które powodowały by potrzebę przerwania pracy. Jaśniejsze są za to przepisy dotyczące np. pozostawiania dzieci czy zwierząt w nagrzanym samochodzie.