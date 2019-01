Upublicznił "wyrok śmierci" na Trzaskowskiego, wcześniej go pozwał. Teraz chce zostać prezydentem Gdańska. Co na to stołeczny ratusz?

Wyrok śmierci

Miesiąc później ten sam gdańszczanin na swoim prywatnym profilu na Facebooku upublicznił "wyrok śmierci" wydany na Rafała Trzaskowskiego. W rzeczywistości była to spreparowana grafika wyroku śmierci, jaki wydać mogła niegdyś Armia Krajowa. Imię i nazwisko prawdziwej ofiary zmieniono na dane prezydenta Warszawy. "Na podstawie wywiadu i dowodów przedkłada się panu Rafałowi Trzaskowskiemu wyrok śmierci za zdradę Ojczyzny" - głosi treść fałszywego orzeczenia. Kania post podsumował krótkim - "znalezione w sieci". Obecnie 44-letni Tramway, bo takim pseudonimem posługuje się Andrzej Kania, pragnie objąć urząd prezydenta Gdańska.

Posługiwanie się formularzami wyroków śmierci wydawanych przez Armię Krajową czy Polskie Państwo Podziemne i umieszczanie tam nazwiska prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego, jest według mnie wyjątkowo obrzydliwe i ohydne. Ta grafika jest czymś haniebnym - powiedział nam Kamil Dąbrowa, rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy

W wywiadzie dla trójmiejskiego oddziału Onetu, Kania przeprosił za tę publikację i przyznał, że wstydzi się jej.

Czasu nie cofnę, wstydzę się tego, co zrobiłem. Ale nie będę jak inni politycy i się do tego przyznam, że zrobiłem źle - powiedział Tramway w rozmowie z Piotrem Olejarczykiem.

Kania zdradził również, że jest gotów, by ponieść konsekwencje swoich czynów. I w rezultacie zapewne zmierzy się z wymiarem sprawiedliwości. Wszystko za sprawą Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który to o udostępnionym przez Andrzeja Kanie wyroku doniósł policji. "Komenda Miejska Policji w Gdańsku poinformowała, że zabezpieczyła już materiał dowody w sprawie nawoływania do zabójstwa prezydenta Warszawy przez Andrzeja Kanię. Zabezpieczone treści przekazano do Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego celem wszczęcia postępowania" - poinformował ośrodek

Kandydatura

Andrzej Kania został oficjalnym kandydatem na prezydenta Gdańska z ramienia partii Alternatywa Społeczna. Ugrupowanie poinformowało, że zarejestrowali już swój komitet. W cytowanym wcześniej wywiadzie dla Onetu Kania powiedział, że decyzja o jego kandydaturze zapadła po śmierci Pawła Adamowicza. - Coś we mnie pękło, gdy zamordowano prezydenta mojego miasta - mówił kandydat. W poście przedstawiającym kandydata partia zdradziła, że jest on "zwykłym człowiekiem spoza establishmentu, patriotą, prawicowym anarchistą, dziennikarzem, bardzo sympatycznym człowiekiem oraz wesołym krytykiem systemu." Ponadto Tramway zadeklarował, że jeśli złamie którąś z obietnic wyborczych lub podejmie decyzję niezgodną z programem przedstawionym w czasie kampanii, zrezygnuje ze stanowiska i nigdy więcej nie będzie ubiegać się o żaden urząd państwowy oraz zwróci wszystkie pieniądze, jakie zarobi podczas pełnienia funkcji prezydenta.