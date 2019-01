Uroczyste otwarcie hotelu ibis Styles Warszawa Centrum za nami!

Przełomowa inwestycja

Hotel ibis Styles Warszawa Centrum, zlokalizowany przy ulicy Zagórnej 1a, uroczyście otworzył swoje drzwi dla wszystkich, którzy chcą przeżyć fascynującą przygodę i odkryć miasto na nowo. To nowy punkt zarówno na hotelowej, jak i gastronomicznej mapie stolicy – unikalny koncept restauracyjny Winestone gwarantuje kulinarną ucztę na najwyższym poziomie.

Na uwagę i uznanie zasługuje każdy aspekt prac, których efekty możemy dziś podziwiać. Zaczynając od unikatowego projektu wnętrz, których motywem przewodnim jest spędzanie czasu nad rzeką, aż do błyskawicznej realizacji – należy podkreślić, że hotel powstał w rekordowym tempie, w 14 miesięcy. Dzisiejsze otwarcie ma szczególne znaczenie również ze względu na fakt, że jest to pierwszy własnościowy hotel marki ibis Styles, należący do Grupy Orbis, w Warszawie. Mamy nadzieję, że stanie się on obiektem referencyjnym, wyznaczającym najwyższe standardy hoteli w swojej kategorii – mówił Marcin Kubuj, Dyrektor Generalny hotelu ibis Styles Warszawa Centrum.

Po uroczystej ceremonii przecięcia wstęgi, zaproszeni goście mogli zwiedzić wnętrza nowo otwartego hotelu i skosztować specjałów szefa kuchni restauracji Winestone. Zwieńczeniem wieczoru był akustyczny koncert niezaprzeczalnej ikony polskiej muzyki klubowej - Reni Jusis.

Unikalny koncept

Hotel ibis Styles Warszawa Centrum zaskakuje pomysłowością i najwyższej klasy designem. Odważne kolory, barwne murale, tworzące wyjątkowy klimat neony, a także pokoje, przypominające wnętrze… niezwykłych namiotów. To tylko część spośród charakterystycznych elementów wystroju nowo otwartego obiektu, które w pełni oddają kreatywność, nieszablonowość i pozytywny nastrój – cechy wpisane w DNA marki ibis Styles. Nowy hotel na mapie stolicy spełnia najwyższe standardy zrównoważonego budownictwa, czego dowodem jest uzyskany certyfikat BREEAM. Harmonia z naturą i ochrona środowiska, w którym żyjemy to jedne z naczelnych założeń hotelu ibis Styles Warszawa Centrum. W każdym z pokoi, plastikowe kubki zostały zastąpione szklankami, a foliowe woreczki jednorazowe – papierowymi. Na gości czekają ponadto specjalne urządzenia do filtrowania wody z licznikiem zaoszczędzonych butelek plastikowych. Hotel ibis Styles Warszawa Centrum to przykład dobrych praktyk z zakresu odpowiedzialnego biznesu, w którym codzienna troska o najwyższe standardy obsługi idzie w parze z długofalową dbałością o otaczający nas świat.