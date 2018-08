Urodziała dziecko na dworcu Warszawa Śródmieście. Matka i córka czują się dobrze

Po południu o narodzinach na dworcu poinformowało PKP S.A. Na twitterze Polskich Kolei Państwowych pojawiły się gratulacje.

Poród odbył się w asyście ojca dziecka, policji i pracowników ochrony. Z relacji świadków wynika, że akcja zajęła około 15 minut. Z naszych ustaleń wynika, że na świat przyszła dziewczynka. PKP zapowiada, że dla dziecka przygotuje wyprawkę. Po wszystkim kobieta wraz z córką została przewieziona do szpitala. Obie czują się dobrze.

Matka dziecka, była dziś w jednym ze szpitali i po badaniu KTG została odesłana do domu. W drodze powrotnej doszło do akcji porodowej. Kobieta nie miała szans by dotrzeć do szpitala.