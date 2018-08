Urodziła dziecko na dworcu Warszawa Śródmieście. Matka i córka czują się dobrze

W środę, 29 sierpnia, na dworcu Warszawa Śródmieście doszło do nietypowej sytuacji. Na peronie przyszło na świat dziecko. Po południu o narodzinach na dworcu poinformowało PKP S.A. Na Twitterze Polskich Kolei Państwowych pojawiły się gratulacje.

- Usłyszeliśmy krzyk kobiety. Sądziliśmy, że tej pani coś się stało. Kiedy jednak przybiegliśmy na miejsce okazało się, że kobieta rodzi. Widząc, co się dzieje skierowaliśmy wysiadających z pociągów pasażerów na drugą stronę przejścia. Jedna z pań podała szal, którym pracownicy ochrony osłonili rodzącą kobietę – opowiada z nieskrywanym przejęciem sierżant Konrad Malantowicz z policji, który asystował przy porodzie.

Poród odbył się w asyście ojca dziecka, policji i pracowników ochrony. Z relacji świadków wynika, że akcja zajęła około 15 minut. Z naszych ustaleń wynika, że na świat przyszła dziewczynka. PKP zapowiada, że dla dziecka przygotuje wyprawkę. Po wszystkim kobieta wraz z córką została przewieziona do szpitala. Obie czują się dobrze.

Matka dziecka, była dziś w jednym ze szpitali i po badaniu KTG została odesłana do domu. W drodze powrotnej doszło do akcji porodowej. Kobieta nie miała szans by dotrzeć do szpitala. Zaczęła rodzić tuż po tym jak wysiadła z pociągu.

Czy dziecko - skoro urodziło się na dworcu - dostanie prezent od PKP? "Załatwimy jakąś kolejarską wyprawkę" - napisali kolejarze na Twitterze.