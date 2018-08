Urodziny 4fun.tv. Siostry Godlewskie, Ola Ciupa i Robert Burneika. Impreza w klubie La Playa na pożegnanie lata [ZDJĘCIA]

Urodziny 4fun.tv. To była jedna z ostatnich imprez przed końcem wakacji. W czwartek 23 sierpnia w klubie La Playa nad Wisłą pojawiło się sporo celebrytów. Przyszli m.in. siostry Godlewskie, Ola Ciupa, Little Monster, Maciej Nowak, Rafał Maserak, Piotr Kędzierski czy Mateusz Gąsiewski. Niektórzy z gości pojawili się w niecodziennych strojach. Zobaczcie, jak wyglądała impreza z okazji 14. urodzin 4fun.tv. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.