Urodziny Luny z przedpremierowym pokazem filmu „Pavarotti” i atrakcjami już 21.07

Już 21 lipca o godz. 18 przyjdź do Luny i obejrzyj PRZEDPREMIEROWO film „Pavarotti” w reżyserii Rona Howarda.

Po seansie tradycyjnie zapraszamy do skosztowania pysznego tortu (przygotowanego przez Przystanek Piekarnia) i podlania go kieliszkiem włoskiego wina.

Dla wszystkich sympatyków Luny przygotowaliśmy urodzinowy konkurs na lunowym fejsbuku:

Opisz pod postem na FB w kilku zdaniach swoje ulubione wspomnienie związane z Luną.

Trzy najciekawsze (naszym zdaniem) historie nagrodzimy darmowymi podwójnymi zaproszeniami na wydarzenie + podczas urodzinowego przyjęcia - upominkami!

http://www.kinoluna.pl/wydarzenia/2019-07/57-urodziny-luny