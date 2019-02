Urodziny Pragi 2019. Dzielnica zaprasza na wielkie świętowanie. Czekają nas warsztaty, koncerty i wystawy [PROGRAM]

urodziny Pragi 2019 - moc atrakcji

Jak co roku i tym razem Praga świętuje swoje urodziny. Już 10 lutego przypada bowiem 371 rocznica nadania Pradze praw miejskich przez króla Władysława IV. Urodziny Pragi 2019, które odbywają się w dniach od 4 do 17 lutego to wiele atrakcji dla młodszych i starszych warszawiaków (i nie tylko).

Możemy spodziewać się wykładów, wystaw i warsztatów. Zwiedzimy Pragę z przewodnikami, potańczymy, weźmiemy udział w koncertach. Na większość wydarzeń wstęp jest wolny, dodatkowo część praskich lokali przygotowało specjalne promocje dla odwiedzających.

W tym roku przypada setna rocznica śmierci założyciela Bazaru Różyckiego – Juliana Różyckiego. Nie bez powodu hasłem tegorocznych urodzin jest cytat z piosenki: “Kto handluje ten żyje!”.

Po program wydarzeń zapraszamy do naszej galerii.