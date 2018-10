Ursus. Deweloper chciał wyciąć prawie 700 drzew. Teraz wycofał wniosek

W Ursusie, przy ul. Ryżowej, deweloper chciał zbudować siedem bloków. Jak ustalił portal tvnwarszawa.pl miały powstać w ramach specustawy, tzw. lex deweloper, która weszła w życie w sierpniu. Zgodnie z jej założeniami budować można szybciej, ale - jak przekonują niektórzy - często ma to swoje negatywne skutki. W tym przypadku deweloper chciał wyciąć aż 690 drzew, a w zamian zasadzić jedynie 27. Zamiast tego miałby powstać parking na 102 samochody nad ziemią i 769 pod.

Sprawę już we wrześniu komentował wiceprezydent Michał Olszewski. - Jeden z pierwszych wniosków złożonych w ramach lex deweloper w Warszawie zakłada wycinkę... 1158 drzew i krzewów. W zamian deweloper proponuje nasadzenie 27 drzew - pisze Olszewski. - Nie jest jedyny [wniosek - red.] który do nas wpłynął, ale chyba najbardziej skrajny - dodaje.

Ostatecznie deweloper wycofał się ze swojej propozycji. Jak ustalił portal tvnwarszawa.pl to nie jedyna inwestycja powołująca się na nową specustawę. W podobny sposób deweloperzy chcą budować przy ul. Bieżuńskiej (Targówek), Przerywanej (Bemowo) i Narwik (Ursus). Czy to oznacza masową wycinkę drzew w Warszawie, co gorsza zgodnie z przepisami prawa?