Ursus: Nowa szkoła przy ulicy Dzieci Warszawy 42. Otwarcie z udziałem ważnych gości [ZDJĘCIA]

W poniedziałkowej uroczystości wzięli udział m.in. metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz i była marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Nowa szkoła w Ursusie przy ul. Dzieci Warszawy

W ramach inwestycji wartej 34 mln zł powstał nowoczesny budynek szkolny, dwie sale sportowe, trzy boiska oraz dwa place zabaw na terenie zewnętrznym. W budynku szkoły zastosowano nowatorskie rozwiązania. Obiekt został wyposażony w sufity tłumiące dźwięk, co znacznie zmniejsza poziom odczuwalnego hałasu przez uczniów, amortyzujące podłogi w salach sportowych oraz szereg rozwiązań przyjaznych środowisku, m.in. solary, które wytworzą energię do ogrzewania wody w placówce oraz instalację do odzyskiwania wody szarej. Świetlica, dostępna z holu głównego na pierwszym piętrze, ma do dyspozycji niezależny plac zabaw, oddzielony od głównego dziedzińca - wykończony nawierzchnią bezpieczną.