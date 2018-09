Ursynów: Spór o stuletnią akację na osiedlu przy ul. Puszczyka 18a. Przeszkadza mieszkańcowi w odbiorze TV, dlatego ją podcina [ZDJĘCIA]

Na Ursynowie trwa kłótnia o prawie stuletnią akację. Urzędnicy twierdzą, że jest spróchniała i chcą ją wyciąć. Natomiast mieszkańcy dzielnicy się na to nie zgadzają i oskarżają swojego sąsiada, że podcinając co rusz gałęzie akacji pogorszył stan drzewa. Sprawa trafiła do sądu. Szczegóły w artykule poniżej.