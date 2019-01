Ursynów The City of Tomorrow. Na Małej Łąki zagościł "pocztówkowy" mural

Na Ursynowie powstał kolejny mural. Tym razem, konwencją ma nawiązywać do popularnych pocztówek amerykańskich tworzonych w latach 70' i 80' ubiegłego wieku. Choć hasło sugeruje, że Ursynów stał się właśnie niezależnym miastem, to jest to zabieg celowy nawiązujący do stylu charakterystycznych kartek. Autorzy chcieli w ten sposób ukazać polską rzeczywistość lat 80 w krzywym zwierciadle.

W pocztówkach z serii "Greetings from" każda z liter napisu zawiera w sobie wizerunek innego znanego zabytku, widoku, budowli związanej z miastem, w którym powstała. Autorzy muralu na Ursynowie umieścili wewnątrz liter elementy kultury popularnej lat 80', które jak twierdzą "powinien znać każdy mieszkaniec ursynowskich blokowisk.

Murale Ursynów

"Ursynowskie Murale" to, jak czytamy w opisie projektu "cykliczny projekt składany w Budżecie Partycypacyjnym od 2016 roku. Zakłada realizację wielkoformatowych grafik na ścianach budynków mieszących się na terenie Ursynowa. Projektantami murali jest agencja Bakcyl Studio."