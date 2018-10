Usiłował zgwałcić staruszkę. Areszt dla 48-latka na wniosek piaseczyńskiej prokuratury

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na przedmieściach Konstancina-Jeziornej. Akcja dramatu rozgrywała się w biały dzień. Starsza kobieta padła ofiarą 48-latka, który siłą wciągnął ją w pobliskie zarośla. Następnie pozbawił ją ubrań i próbował zgwałcić, a na odchodne dopuścił się kradzieży przedmiotów osobistych ofiary. Kiedy kobiecie udało się wydostać z miejsca, do którego wciągnął ją napastnik, natychmiast wezwała policję. Następnie została przewieziona do szpitala, gdzie poddano ją obserwacji.

W sobotni poranek policjanci ustalili miejsce pobytu sprawcy. Okazał się nim mężczyzna pochodzący z powiatu sochaczewskiego. Przestępca został zatrzymany i umieszczony w policyjnej celi. Ustalono, że w przeszłości odpowiadał już za ciężkie przestępstwa mogące spowodować uszczerbek na zdrowiu, czy nawet zagrozić życiu.

Sprawę przekazano piaseczyńskiej prokuraturze, która zawnioskowała o natychmiastowy, trzymiesięczny areszt dla sprawcy. Mężczyzna odpowie przed sądem za usiłowanie gwałtu oraz dokonania rozboju. W sumie za kratami może spędzić 12 lat.